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12:56 (мск), источник: Vesti.kz

С Дицем и Сведбергом, или как сборная Казахстана по хоккею выглядит перед стартом ЧМ в Риге

Сборная Казахстана по хоккею провела открытую тренировку перед выездом на чемпионат мира в Латвию, передает корреспондент Vesti.kz. Кандидаты в национальную команду участвовали в занятии двумя группами.

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В расширенный список вошли более трех десятков хоккеистов, а к турниру будут отобраны три вратаря и 25 полевых игроков. Сбор в Нур-Султане продлится еще неделю, после чего сборная отправится в Латвию, где проведет контрольные матчи против Беларуси.

Очередным новобранцем команды стал уроженец Швеции Виктор Сведберг, а напарником его может стать Самат Данияр. Лидер национальной команды Даррен Диц, скорее всего, сыграет в паре с Алексеем Маклюковым.

Добавим, что чемпионат мира для сборной Казахстана начнется 22 мая — матчем с командой Латвии. В четвертьфинал турнира выйдут лучшие четыре команды из каждой группы.

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