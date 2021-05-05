С Дицем и Сведбергом, или как сборная Казахстана по хоккею выглядит перед стартом ЧМ в Риге

В расширенный список вошли более трех десятков хоккеистов, а к турниру будут отобраны три вратаря и 25 полевых игроков. Сбор в Нур-Султане продлится еще неделю, после чего сборная отправится в Латвию, где проведет контрольные матчи против Беларуси.
Очередным новобранцем команды стал уроженец Швеции Виктор Сведберг, а напарником его может стать Самат Данияр. Лидер национальной команды Даррен Диц, скорее всего, сыграет в паре с Алексеем Маклюковым.
Добавим, что чемпионат мира для сборной Казахстана начнется 22 мая — матчем с командой Латвии. В четвертьфинал турнира выйдут лучшие четыре команды из каждой группы.