Доус не поможет Казахстану на ЧМ-2021 по семейным обстоятельствам

«Мы до последнего его ждали. Он здорово провел сезон. Скажем так, что Найджел по семейным обстоятельствам не смог приехать. Он не отказывался от сборной, но по семейным обстоятельствам сказал, что не сможет», — приводит Sport.kz слова Михайлиса.