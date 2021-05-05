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13:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Доус не поможет Казахстану на ЧМ-2021 по семейным обстоятельствам

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис сообщил, что нападающий Найджел Доус не сможет принять участия в чемпионате мира по хоккею.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы до последнего его ждали. Он здорово провел сезон. Скажем так, что Найджел по семейным обстоятельствам не смог приехать. Он не отказывался от сборной, но по семейным обстоятельствам сказал, что не сможет», — приводит Sport.kz слова Михайлиса.

В сезоне-2020/21 Доус выступал за «Ак Барс». На счету 36-летнего хоккеиста 49 (26+23) очков в 61 игре за казанцев. 1 мая игрок покинул команду на правах свободного агента.

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