Вадим Шипачев пропустит чемпионат мира по хоккею из-за травмы

«Вадим Шипачев покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, — говорится в сообщении. — К сожалению, центрфорвард не успеет восстановиться к чемпионату мира».

Как сообщает штаб сборной, обязанности капитана команды на турнире в Латвии будет выполнять Егор Яковлев.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Шипачеву 34 года, он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершившегося сезона, набрав в 57 матчах 67 очков (20 шайб + 47 передач). 15 апреля нападающий продлил контракт с московским «Динамо» на три года. Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года, серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.