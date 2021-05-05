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16:25 (мск), источник: ТАСС

Вадим Шипачев пропустит чемпионат мира по хоккею из-за травмы

ТАСС, 5 мая. Нападающий московского «Динамо» и капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев не выступит на чемпионате мира по хоккею из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: РИА "Новости"

«Вадим Шипачев покинул расположение национальной команды из-за повреждения верхней части тела, — говорится в сообщении. — К сожалению, центрфорвард не успеет восстановиться к чемпионату мира».

Как сообщает штаб сборной, обязанности капитана команды на турнире в Латвии будет выполнять Егор Яковлев.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Шипачеву 34 года, он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершившегося сезона, набрав в 57 матчах 67 очков (20 шайб + 47 передач). 15 апреля нападающий продлил контракт с московским «Динамо» на три года. Шипачев является олимпийским чемпионом 2018 года, чемпионом мира 2014 года, серебряным (2015) и дважды бронзовым (2016, 2017) призером мировых первенств.

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