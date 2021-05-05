Егор Яковлев будет капитаном сборной России на ЧМ
Капитаном команды России на чемпионате мира в Риге станет защитник «Металлурга» Егор Яковлев, сообщает 5 мая
Капитаном команды России на чемпионате мира в Риге станет защитник «Металлурга» Егор Яковлев, сообщает 5 мая
Ранее появилась информация, что прежний капитан национальной сборной Вадим Шипачев не сможет сыграть на мировом первенстве
29-летний Яковлев в составе национальной сборной становился победителем Олимпийских игр-2018, выиграл чемпионат мира-2014.