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16:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Егор Яковлев будет капитаном сборной России на ЧМ

Капитаном команды России на чемпионате мира в Риге станет защитник «Металлурга» Егор Яковлев, сообщает 5 мая пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее появилась информация, что прежний капитан национальной сборной Вадим Шипачев не сможет сыграть на мировом первенстве из-за травмы верхней части тела.

29-летний Яковлев в составе национальной сборной становился победителем Олимпийских игр-2018, выиграл чемпионат мира-2014.

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