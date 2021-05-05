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16:45 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира

Сборная Казахстана автоматически попала в список участников следующего чемпионата мира в топ-дивизионе, передает «Шайба.kz».

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Источник: Reuters

Это произошло из-за отмены турнира в группе А первого дивизиона в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в этом году сборная Казахстана примет участие на чемпионате мира в Риге. Команда выступит в группе В, где ее соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия.

Теперь, по итогам группового раунда, худшие команды не покинут элитный дивизион. Чемпионат мира в 2022 году пройдет в Финляндии в городах Темпере и Хельсинки с 13 по 29 мая.

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