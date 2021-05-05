Сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира
Сборная Казахстана автоматически попала в список участников следующего чемпионата мира в
Сборная Казахстана автоматически попала в список участников следующего чемпионата мира в
Это произошло
Напомним, что в этом году сборная Казахстана примет участие на чемпионате мира в Риге. Команда выступит в группе В, где ее соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия.
Теперь, по итогам группового раунда, худшие команды не покинут элитный дивизион. Чемпионат мира в 2022 году пройдет в Финляндии в городах Темпере и Хельсинки с 13 по 29 мая.