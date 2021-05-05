Сборная Казахстана по хоккею сохранила прописку в элитном дивизионе чемпионата мира

Это произошло из-за отмены турнира в группе А первого дивизиона в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, что в этом году сборная Казахстана примет участие на чемпионате мира в Риге. Команда выступит в группе В, где ее соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия.