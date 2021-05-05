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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?

Нападение может оказаться самой слабой линией сборной.

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Источник: Спорт-Экспресс

Помните чемпионат мира трехлетней давности, когда из-за беспрецендентного числа отказников список звезд в атаке сборной ограничивался Гусевым, Капризовым, Дадоновым и ветераном Дацюком? Сейчас атака сборной рискует оказаться еще более скудной на большие имена — и (шок!) самой слабой линией команды.

Да, главная причина — объективная: только не попавшие в плей-офф энхаэловцы доедут до Риги, а подавляющее число топовых или околотоповых российских форвардов выступают за клубы, которые сыграют в Кубке Стэнли. Это сильно ограничивает возможность выбирать состав для всех ведущих сборных — не только нашей. Но даже лимитированный отсутствием представителей топ-16 НХЛ вариант мог бы смотреться очень прилично. Например, так:

  • Панарин — Шипачев — Дадонов
  • Григоренко — Наместников — Бучневич
  • Мамин — Шалунов — Окулов
  • Барабанов — Воронков — Гурьянов.

Конечно, на ЧМ мы видели атаку и лучше, и намного лучше, но и так было бы очень прилично и разнообразно. Да, фланги намного сильнее, чем центры, — это уже привычно. С учетом, что никто не привезет в Латвию суперсостав, можно было бы бороться за золото. Однако сначала от участия в турнире отказался Панарин, а сегодня стало известно, что из-за травмы сборная лишилась Шипачева. Скорее всего, не будет по медицинским причинам и Мамина, по-прежнему не восстановился проведший сумасшедший плей-офф Воронков, которого очень бы хотелось увидеть в третьем-четвертом звене. И при этом известно о приезде только двух форвардов из НХЛ — Григоренко и Барабанова. Непонятна ситуация с Дадоновым, Наместниковым (правда, форвард «Детройта» не самая большая потеря) и Гурьяновым, чей «Даллас» еще борется за участие в Кубке Стэнли. И больше всего удивляет, что не получал (пока что), по информации коллеги Алексея Шевченко, вызов Бучневич.

Команда
Россия

У Павла не очень сложилось со сборной как раз на том беззвездном ЧМ-2018, когда он совсем не оправдал ожиданий, несмотря на шансы в топ-6 атаки. Сам Бучневич год назад в интервью «СЭ» говорил следующее: «Меня не позовут в сборную. А зачем меня приглашать? Чтобы использовать в третьем звене? Надо, чтобы партнеры по тройке одинаково понимали хоккей, а не так, как было в Дании. В центре выступал отличный хоккеист Сергей Андронов. Он один из лучших в КХЛ, выиграл все, но мы ведь совершенно разного стиля».

Павел логично объяснил, почему он не нужен сборной, но есть два новых фактора, которые нельзя не учитывать. Первый — в текущем варианте состава вообще нет игроков уровня топ-6 для ЧМ (с натяжкой — Григоренко), второй — сам Бучневич за год стал совершенно другим хоккеистом. Он третий бомбардир среди всех россиян в НХЛ, стал играть в меньшинстве, а тренер «Рейнджерс» Куинн уже забыл, что когда-то сажал нападающего в запас или давал мало времени. В такой ситуации, если у форварда нет травм, обеим сторонам — ему и сборной — лучше забыть неудачный опыт общения и договориться. Потому что сейчас картина складывается такая:

  • Григоренко —? — Барабанов
  • Слепышев — Шалунов — Окулов
  • Толчинский —? — ?
  • ? —? — Подколзин

Почему столько знаков вопроса? Потому что даже по указанным выше игрокам нет никакой уверенности, что они способны провести сильный ЧМ, а по остальным, кто остается в составе, есть только огромные сомнения. Молодежь вроде Марченко или Морозова пока не готова для стабильного сезона по взрослым на высоком уровне, а Бурдасов, Каменев, Галимов и многие другие — лучше оставить их для Евротура. Такого слабого нападения не было у сборной на чемпионатах мира с начала XXI века.

С наличием Шипачева, который уже проявлял себя ранее на ЧМ, было хотя бы понимание с первым центром и ведущим игроком для большинства. Сейчас даже прикидывать какие-то варианты сложно — одни вопросы. Хоть Мичкова после ЮЧМ зови, раз уж все настолько грустно.

Может, после всех печальных новостей про травмы или отказы неожиданно появится какой-то позитив. Если нет, то сборной в Риге будет невероятно тяжело взять золото — выигрывать посредственным составом, как финны два года назад, мы пока не умеем.

Павел Климовицкий

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