Панарин отказался, а теперь и минус Шипачев. У России на чемпионате мира будет худшая атака за 20 лет?
Нападение может оказаться самой слабой линией сборной.
Нападение может оказаться самой слабой линией сборной.
Помните чемпионат мира трехлетней давности, когда
Да, главная причина — объективная: только не попавшие в
Конечно, на ЧМ мы видели атаку и лучше, и намного лучше, но и так было бы очень прилично и разнообразно. Да, фланги намного сильнее, чем центры, — это уже привычно. С учетом, что никто не привезет в Латвию суперсостав, можно было бы бороться за золото. Однако сначала от участия в турнире отказался Панарин, а сегодня стало известно, что
У Павла не очень сложилось со сборной как раз на том беззвездном ЧМ-2018, когда он совсем не оправдал ожиданий, несмотря на шансы в топ-6 атаки. Сам Бучневич год назад в интервью «СЭ» говорил следующее: «Меня не позовут в сборную. А зачем меня приглашать? Чтобы использовать в третьем звене? Надо, чтобы партнеры по тройке одинаково понимали хоккей, а не так, как было в Дании. В центре выступал отличный хоккеист Сергей Андронов. Он один из лучших в КХЛ, выиграл все, но мы ведь совершенно разного стиля».
Павел логично объяснил, почему он не нужен сборной, но есть два новых фактора, которые нельзя не учитывать. Первый — в текущем варианте состава вообще нет игроков уровня топ-6 для ЧМ (с натяжкой — Григоренко), второй — сам Бучневич за год стал совершенно другим хоккеистом. Он третий бомбардир среди всех россиян в НХЛ, стал играть в меньшинстве, а тренер «Рейнджерс» Куинн уже забыл, что
Почему столько знаков вопроса? Потому что даже по указанным выше игрокам нет никакой уверенности, что они способны провести сильный ЧМ, а по остальным, кто остается в составе, есть только огромные сомнения. Молодежь вроде Марченко или Морозова пока не готова для стабильного сезона по взрослым на высоком уровне, а Бурдасов, Каменев, Галимов и многие другие — лучше оставить их для Евротура. Такого слабого нападения не было у сборной на чемпионатах мира с начала XXI века.
Может, после всех печальных новостей про травмы или отказы неожиданно появится
Павел Климовицкий