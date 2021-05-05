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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Все зависит от нас». Никита Михайлис из «Барыса» рассказал о готовности сборной Казахстана к ЧМ-2021

Форвард «Барыса» Никита Михайлис рассказал о подготовке сборной Казахстана к чемпионату мира в топ-дивизионе, который пройдет в Риге (Латвия) уже в этом месяце. В интервью клубному сайту он отметил, что хочется побыстрее стартовать на турнире и показать хорошую командную игру.

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— Никита, как провел небольшой промежуток времени между окончанием сезона в КХЛ и стартом сборов?

— Немного отдохнул, съездил в теплые страны с девушкой и друзьями. Восстановился, немного побыл без хоккея. По прилету назад сразу приступил к тренировкам: зал, лед дополнительно, с тренером катался, работал над индивидуальным мастерством. Сейчас уже тренируюсь вместе с командой.

— Как оценишь свое нынешнее физическое состояние?

— После отдыха я уже постепенно вкатился в работу. Сначала сам плавно подводил себя, теперь с командой. Нагрузки растут. Итоги будем подводить уже на самом чемпионате мира.

— Ваше сочетание с Волком и Савицким набрало немало очков во время двухсторонних матчей, ты сам забил пять голов. За счет чего такая сыгранность?

— Оба обладают мастерством, умением отдать пас в нужный момент, забить. Игровое мышление у всех одинаковое. Большого труда не составит найти взаимопонимание. Но это только две двухсторонние встречи, их нужно забыть и работать дальше, улучшать нашу игру. Необходимо подтянуть моменты в большинстве, игру в зоне атаки. Мы общаемся между собой, обсуждаем эпизоды, которые были правильные или, наоборот, неправильные. Я думаю, это нам поможет прибавить и еще больше наладить нашу игру.

— Ранее ты не выступал на чемпионатах мира в элитном дивизионе. Какие эмоции перед турниром?

— Да, подготовка идет серьезная. Хочется уже побыстрее прилететь в Ригу и начать турнир, показать себя, показать хорошую командную игру. В каждом матче будем выходить только на победу.

— Следишь ли за новостями из стана соперников?

— Нет, я сам за этим не слежу. Сейчас весь настрой на тренировочный процесс. Все зависит от нас, поэтому нам нужно следить за собой, а не за соперниками.

Напомним, с 21 мая по 6 июня сборная Казахстана примет участие в чемпионате мира в топ-дивизионе. Команда выступит в группе В, где ее соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия. Ранее стало известно, что Казахстан сохранил прописку в элитном дивизионе досрочно.

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