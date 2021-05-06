Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею

Встреча прошла в американском Фриско и завершилась со счетом 6:5 в пользу россиян.

В составе победителей по шайбе забросили Даниил Лазутин (4) и Матвей Мичков (7), по дублю оформили Никита Чибриков (34 и 38 минуты) и Иван Мирошниченко (44, 51). У проигравших отличились Саму Салминен (5, 51), Вернер Миеттинен (10) и Йоаким Кемелл (47, 58). На седьмой минуте Сами Пяйвяринта не реализовал буллит.

В финале юниорского чемпионата мира сборная России сыграет с командой Канады. Финны поборются за бронзу с действующими победителями турнира шведами. Матчи состоятся в ночь на 7 мая по московскому времени.