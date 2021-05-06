Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
24
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
04
Хоккей. НХЛ
04:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Б
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
62
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
24
Все события
Фоторепортажи
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
9Триумф «Авангарда»
09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России обыграла Финляндию и вышла в финал юниорского ЧМ по хоккею

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сборная России по хоккею победила команду Финляндии и пробилась в финал юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет).

Наверх

Встреча прошла в американском Фриско и завершилась со счетом 6:5 в пользу россиян.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей по шайбе забросили Даниил Лазутин (4) и Матвей Мичков (7), по дублю оформили Никита Чибриков (34 и 38 минуты) и Иван Мирошниченко (44, 51). У проигравших отличились Саму Салминен (5, 51), Вернер Миеттинен (10) и Йоаким Кемелл (47, 58). На седьмой минуте Сами Пяйвяринта не реализовал буллит.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале юниорского чемпионата мира сборная России сыграет с командой Канады. Финны поборются за бронзу с действующими победителями турнира шведами. Матчи состоятся в ночь на 7 мая по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
«Челси» и «Манчестер Сити» сыграют в финале Лиги чемпионов
«Крылья Советов» не получили лицензию РФС для выступления в РПЛ
Сборная России проведет отборочный матч ЧМ-2022 в Волгограде
Отец Влашича считает, что полузащитнику пора покинуть ЦСКА
У «Спартака» возникли сложности в переговорах с новым тренером
УЕФА готов дисквалифицировать клубы Суперлиги на срок до 2-х лет
«Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента и генерального менеджера
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь