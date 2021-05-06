Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов

В последние минуты полуфинала с Финляндией было реально страшно. Да, из-за того, что соперник был очень близок, чтобы довести спасение с 3:6 до 6:6 и перевести игру в овертайм. Но еще больше — от осознания того, что суперталантливая сборная России (а таких не было на ЮЧМ очень много лет) может снова пролететь мимо золота и даже не зацепить финал мечты с Канадой.

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При счете 5:2 или даже 6:3 матч казался почти идеальным. Небольшой сумбур в первой половине стартового периода, а после — огромное преимущество нашей сборной. Финны забили свои голы, но на юниорском уровне, особенно если соперник хорош в большинстве, очень сложно сыграть на ноль. Неделю назад против Суоми россияне почти весь матч оборонялись, сегодня ситуация полностью поменялась. Финнов мы не побеждали на ЮЧМ восемь лет. Но еще важнее было то, что за все последнее десятилетие у нас толком не было на этих турнирах матча в плей-офф с уверенной и яркой победой над топ-соперником, когда мы играем первым номером и с явным превосходством.

К сожалению, насколько эта сборная России невероятна в атаке, настолько невнятно она действует при позиционном нападении соперника. Это проявляется и в неудачном меньшинстве, и в гигантских трудностях при формате «пять на шесть». Финны совершили камбэк благодаря этому на групповом этапе и чуть не повторили его сегодня. Не помогает и игра на точке: центр первой тройки Свечков выиграл всего лишь 4 из 25 (!) вбрасываний.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zTHhnxBFAjU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Финнов нельзя не похвалить — с хорошим, но не выдающимся подбором хоккеистов, среди которых лучший, Ламберт, играл с травмой — они были близки к тому, чтобы снова показать, как организация бьет мастерство. К счастью, россияне забили слишком много, чтобы дать отыграться.

И теперь — финал с Канадой. Перед которым тоже в каком-то смысле страшно — что будет, когда канадцы с Райтом, Бедардом и прочими будут крутить позиционки у наших ворот, если мы не справлялись не то что с финнами, но и с белорусами? За атаку, в отличие от, например, последнего МЧМ или прошлого ЮЧМ в 2019 году, опасений никаких нет. У России столько опций в нападении, что кажется нереальным вариант, при котором ни одна не выстрелит. Мичков, Мирошниченко, Юров, Чибриков, Свечков, Полтапов, первая спецбригада большинства, вторая, индивидуальные проходы, связки — свое они возьмут. И вряд ли возможно повторение единственного в истории финала ЮЧМ Россия — Канада, который был проигран с кошмарным счетом 0:8.

Скорее всего, это будет безумная перестрелка суперталантов. И вопрос будет не в том, как забить не ноль, а в том, как, если обе команды полетят в атаку, не пропустить восемь.

Игра сборной на ЮЧМ уже заставила хоккейных болельщиков активно следить за юниорами — как обычно бывает с молодежкой. Фантастический камбэк с США, 10 голов чехам, рекорды Мичкова, теперь и валидольный полуфинал с финнами. Более яркого завершения, чем матч с Канадой, не придумать. Еще бы оно вышло для России счастливым.