Было страшно, что Россия упустит этот финал с Канадой. Теперь ждем ярчайшую перестрелку суперталантов
Матч — завтра в 4.00 по московскому времени.
Матч — завтра в 4.00 по московскому времени.
В последние минуты полуфинала с Финляндией было реально страшно. Да,
При счете 5:2 или даже 6:3 матч казался почти идеальным. Небольшой сумбур в первой половине стартового периода, а после — огромное преимущество нашей сборной. Финны забили свои голы, но на юниорском уровне, особенно если соперник хорош в большинстве, очень сложно сыграть на ноль. Неделю назад против Суоми россияне почти весь матч оборонялись, сегодня ситуация полностью поменялась. Финнов мы не побеждали на ЮЧМ восемь лет. Но еще важнее было то, что за все последнее десятилетие у нас толком не было на этих турнирах матча в
К сожалению, насколько эта сборная России невероятна в атаке, настолько невнятно она действует при позиционном нападении соперника. Это проявляется и в неудачном меньшинстве, и в гигантских трудностях при формате «пять на шесть». Финны совершили камбэк благодаря этому на групповом этапе и чуть не повторили его сегодня. Не помогает и игра на точке: центр первой тройки Свечков выиграл всего лишь 4 из 25 (!) вбрасываний.
Финнов нельзя не похвалить — с хорошим, но не выдающимся подбором хоккеистов, среди которых лучший, Ламберт, играл с травмой — они были близки к тому, чтобы снова показать, как организация бьет мастерство. К счастью, россияне забили слишком много, чтобы дать отыграться.
И теперь — финал с Канадой. Перед которым тоже в
Скорее всего, это будет безумная перестрелка суперталантов. И вопрос будет не в том, как забить не ноль, а в том, как, если обе команды полетят в атаку, не пропустить восемь.
Игра сборной на ЮЧМ уже заставила хоккейных болельщиков активно следить за юниорами — как обычно бывает с молодежкой. Фантастический камбэк с США, 10 голов чехам, рекорды Мичкова, теперь и валидольный полуфинал с финнами. Более яркого завершения, чем матч с Канадой, не придумать. Еще бы оно вышло для России счастливым.
Павел Климовицкий