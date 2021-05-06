Состав выбран, или кто от «Барыса» поедет на чемпионат мира в Латвию
Осталось добрать пару кандидатов.
Осталось добрать пару кандидатов.
В сборной Казахстана по хоккею уже определились с вратарской бригадой, а вот с полевыми игроками ситуация разрешится только перед выездом на чемпионат мира в Латвию. Корреспондент Vesti.kz сделал свое предположение о тех хоккеистах, которые отправятся в Ригу.
В финальную заявку могут войти 28 игроков — три вратаря и 25 полевых. Главный тренер Юрий Михайлис косвенно намекнул, что вратарское трио он выбрал, а вот с оставшимися исполнителями определится только после контрольной игры 8 мая.
Состав сборной Казахстана
Вратари:
Первым номером поедет игрок «Барыса», а в Казахстане останется Еремеев. Тренер планирует дать шанс каждому вратарю на ЧМ, поскольку график на турнире будет очень напряженным. ⠀
Защитники:
В «Барысе» наиграны связки, которые, скорее всего, будут использованы в Латвии. Первой парой станет дуэт Дица с Маклюковым, а дальше возможны варианты. Скорее всего, будут отобраны девять защитников.
Нападающие:
К 11 игрокам «Барыса», которые вряд ли останутся вне заявки, мы добрали еще пять исполнителей. Выбор непростой, потому что все кандидаты были или есть в системе столичного клуба.