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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

Состав выбран, или кто от «Барыса» поедет на чемпионат мира в Латвию

Осталось добрать пару кандидатов.

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В сборной Казахстана по хоккею уже определились с вратарской бригадой, а вот с полевыми игроками ситуация разрешится только перед выездом на чемпионат мира в Латвию. Корреспондент Vesti.kz сделал свое предположение о тех хоккеистах, которые отправятся в Ригу.

В финальную заявку могут войти 28 игроков — три вратаря и 25 полевых. Главный тренер Юрий Михайлис косвенно намекнул, что вратарское трио он выбрал, а вот с оставшимися исполнителями определится только после контрольной игры 8 мая.

Состав сборной Казахстана

Вратари:

  • в заявке — Хенрик Карлссон, Никита Бояркин и Андрей Шутов;
  • вне заявки — Демид Еремеев.

Первым номером поедет игрок «Барыса», а в Казахстане останется Еремеев. Тренер планирует дать шанс каждому вратарю на ЧМ, поскольку график на турнире будет очень напряженным. ⠀

Защитники:

  • в заявке — Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Виктор Сведберг;
  • вне заявки — Адиль Бекетаев, Александр Писарев, Кирилл Полохов и Дмитрий Степанов (возможно, что кто-то из них станет девятым в заявке).

В «Барысе» наиграны связки, которые, скорее всего, будут использованы в Латвии. Первой парой станет дуэт Дица с Маклюковым, а дальше возможны варианты. Скорее всего, будут отобраны девять защитников.

Нападающие:

  • в заявке — Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Кертис Волк, Евгений Рымарев, Александр Шин, Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий и Михаил Рахманов;
  • вне заявки — Артем Лихотников, Саян Данияр и Найджел Доус (не приехал на сбор).

К 11 игрокам «Барыса», которые вряд ли останутся вне заявки, мы добрали еще пять исполнителей. Выбор непростой, потому что все кандидаты были или есть в системе столичного клуба.

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