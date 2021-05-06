Состав выбран, или кто от «Барыса» поедет на чемпионат мира в Латвию

В сборной Казахстана по хоккею уже определились с вратарской бригадой, а вот с полевыми игроками ситуация разрешится только перед выездом на чемпионат мира в Латвию. Корреспондент Vesti.kz сделал свое предположение о тех хоккеистах, которые отправятся в Ригу.

В финальную заявку могут войти 28 игроков — три вратаря и 25 полевых. Главный тренер Юрий Михайлис косвенно намекнул, что вратарское трио он выбрал, а вот с оставшимися исполнителями определится только после контрольной игры 8 мая.

Состав сборной Казахстана

Вратари:

в заявке — Хенрик Карлссон, Никита Бояркин и Андрей Шутов;

вне заявки — Демид Еремеев.

Первым номером поедет игрок «Барыса», а в Казахстане останется Еремеев. Тренер планирует дать шанс каждому вратарю на ЧМ, поскольку график на турнире будет очень напряженным. ⠀

Защитники:

в заявке — Джесси Блэкер, Самат Данияр, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Виктор Сведберг;

вне заявки — Адиль Бекетаев, Александр Писарев, Кирилл Полохов и Дмитрий Степанов (возможно, что кто-то из них станет девятым в заявке).

В «Барысе» наиграны связки, которые, скорее всего, будут использованы в Латвии. Первой парой станет дуэт Дица с Маклюковым, а дальше возможны варианты. Скорее всего, будут отобраны девять защитников.

Нападающие:

в заявке — Павел Акользин, Алихан Асетов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков, Роман Старченко, Кертис Волк, Евгений Рымарев, Александр Шин, Дмитрий Гренц, Кирилл Савицкий и Михаил Рахманов;

вне заявки — Артем Лихотников, Саян Данияр и Найджел Доус (не приехал на сбор).