Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы паха, запущенной в «Рейнджерс»

Последний раз Игорь Шестёркин выходил на лёд 4 мая в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39.



В нынешнем сезоне голкипер появился на льду 33 раза. В его активе 17 побед и две встречи на ноль.



Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.