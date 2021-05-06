Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы паха, запущенной в «Рейнджерс»
Как стало известно «Чемпионату», вратарь сборной России Игорь Шестёркин не сыграет на чемпионате мира
Как стало известно «Чемпионату», вратарь сборной России Игорь Шестёркин не сыграет на чемпионате мира
Последний раз Игорь Шестёркин выходил на лёд 4 мая в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39.
В нынешнем сезоне голкипер появился на льду 33 раза. В его активе 17 побед и две встречи на ноль.
Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.