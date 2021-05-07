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07:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России уступила канадцам в финале ЮЧМ-2021

В финальном матче юниорского чемпионата мира сборная России уступила команде Канады со счётом 3:5.

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На шайбы Матвея Мичкова, Дмитрия Бучельникова и Владимира Грудинина голами ответили Коннор Бедард, Шейн Райт (2), Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

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Ранее в матче за третье место шведы разгромили финнов со счётом 8:0.

Напомним, на групповом этапе Россия заняла второе место в турнирной таблице группы В, набрав девять очков в четырёх встречах. В четвертьфинале российский коллектив оказался сильнее сборной Беларуси (5:2), а в полуфинале наша команда с минимальным преимуществом победила сборную Финляндии (6:5).

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Канада завершила групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы А с 12 очками, не потерпев ни одного поражения. В четвертьфинале канадцы разгромили Чехию со счётом 10:3, а в полуфинале крупно обыграли Швецию — 8:1.

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