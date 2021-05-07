Россиянина Мичкова признали самым ценным игроком юниорского чемпионата мира по хоккею

Мичкова также признали лучшим нападающим юниорского чемпионата мира, он стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, на его счету 16 очков (12 голов + четыре результативные передачи) в семи матчах.

Юниорский чемпионат мира завершился в пятницу. Сборная России заняла второе место, в финале уступив команде Канады (3:5). Бронзовые награды завоевали шведы, в игре за третье место они разгромили финнов (8:0).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--738c2e8ec8601b09baa4" data-vnd="738c2e8ec8601b09baa4" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=738c2e8ec8601b09baa4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим голкипером турнира признали канадца Бенджамина Гудро, лучшим защитник стал финн Алекси Хеимосалми.

В символическую сборную по итогам турнира вошли российский вратарь Сергей Иванов, Хеимосалми, канадцы Брандт Кларк и Коннор Бедард, Мичков и финн Саму Туомаала.