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08:17 (мск), источник: ТАСС

Россиянина Мичкова признали самым ценным игроком юниорского чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 7 мая. Нападающий сборной России по хоккею Матвей Мичков признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который проходил в США. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея.

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Источник: РИА "Новости"

Мичкова также признали лучшим нападающим юниорского чемпионата мира, он стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, на его счету 16 очков (12 голов + четыре результативные передачи) в семи матчах.

Юниорский чемпионат мира завершился в пятницу. Сборная России заняла второе место, в финале уступив команде Канады (3:5). Бронзовые награды завоевали шведы, в игре за третье место они разгромили финнов (8:0).

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Лучшим голкипером турнира признали канадца Бенджамина Гудро, лучшим защитник стал финн Алекси Хеимосалми.

В символическую сборную по итогам турнира вошли российский вратарь Сергей Иванов, Хеимосалми, канадцы Брандт Кларк и Коннор Бедард, Мичков и финн Саму Туомаала.

Мичкову 16 лет, он выступает за СКА-1946. В минувшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) россиянин набрал 56 очков и побил бомбардирский рекорд Никиты Кучерова среди игроков до 17 лет.

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