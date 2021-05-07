Россиянина Мичкова признали самым ценным игроком юниорского чемпионата мира по хоккею

Мичкова также признали лучшим нападающим юниорского чемпионата мира, он стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, на его счету 16 очков (12 голов + четыре результативные передачи) в семи матчах.
Юниорский чемпионат мира завершился в пятницу. Сборная России заняла второе место, в финале уступив команде Канады (3:5). Бронзовые награды завоевали шведы, в игре за третье место они разгромили финнов (8:0).
Лучшим голкипером турнира признали канадца Бенджамина Гудро, лучшим защитник стал финн Алекси Хеимосалми.
В символическую сборную по итогам турнира вошли российский вратарь Сергей Иванов, Хеимосалми, канадцы Брандт Кларк и Коннор Бедард, Мичков и финн Саму Туомаала.
Мичкову 16 лет, он выступает за СКА-1946. В минувшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) россиянин набрал 56 очков и побил бомбардирский рекорд Никиты Кучерова среди игроков до 17 лет.