Лещев: Игроки юниорской сборной России в финале чемпионата мира проявили русский характер

В пятницу сборная России в финале юниорского чемпионата мира проиграла команде Канады (3:5). Россияне потерпели поражение в решающем матче турнира второй раз подряд. В 2019 году российские юниоры в матче за золотые медали проиграли команде Швеции (3:4, в овертайме).

«Единственное, что я сегодня сказал ребятам — что снимаю перед ними шляпу, они молодцы, проявили русский характер, — сказал Лещев. — Мы играли сегодня за страну, мне не стыдно за них. Я не считаю, что канадцы перехватили инициативу во втором периоде, просто в каких-то моментах мы потеряли концентрацию и это повлияло на результат. Голкипером Сергеем Ивановым я сегодня доволен, к нему нет никаких вопросов».

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«Могу сказать, что было тяжело в том плане, что у нас не было турниров из-за ситуации в мире. Но мы отслеживали всех кандидатов в сборную, все, кто поехал на турнир, заслужили этот вызов. Мне было очень приятно работать с командой, я с ними сразу нашел общий язык. Наша команда была как одна семья, вы прекрасно видели, как мы играли, финал это еще раз показал», — отметил специалист.