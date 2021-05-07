Определились соперники юниорской сборной России по хоккею на чемпионате мира 2022 года
ТАСС, 7 мая. Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) 2022 года. Об этом сообщает
ТАСС, 7 мая. Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) 2022 года. Об этом сообщает
В группе А сыграют команды Канады, Финляндии, США, Швейцарии и Латвии. Россияне в группе B встретятся со сборными Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии.
Следующий чемпионат мира пройдет с 21 апреля по 1 мая, место проведения пока не определено.
В пятницу завершился чемпионат мира 2021 года, в финале которого сборная России уступила канадцам (3:5) и стала обладателем серебряных медалей.