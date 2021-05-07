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10:47 (мск), источник: ТАСС

Лещев присоединится к тренерскому штабу сборной России по хоккею 9 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Главный тренер юниорской сборной России по хоккею (игроки не старше 18 лет) Альберт Лещев 9 мая присоединится к тренерскому штабу национальной команды. Об этом ТАСС сообщил глава штаба сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу юниорская сборная России уступила канадцам в финале чемпионата мира со счетом 3:5 и завоевала серебряные награды.

«Альберт Лещев работал в тренерском штабе национальной сборной России на Кубке Первого канала, — сказал Ротенберг. — 9 мая он присоединится к штабу национальной команды и продолжит работу с ней в том же качестве, что и на Кубке Первого канала, — это работа с нападающими. В целом штаб на чемпионате мира будет таким же, как и на российском этапе Евротура».

«Что касается штаба юниорской сборной, все вопросы будут решаться после взрослого чемпионата мира. Планируется, что Лещев продолжит работу, но сейчас все силы брошены на подготовку национальной сборной», — отметил собеседник ТАСС.

Ранее в тренерский штаб Валерия Брагина вошел бывший помощник главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Константин Шафранов.

Сборная России в подмосковном Новогорске продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

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