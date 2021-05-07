Лещев присоединится к тренерскому штабу сборной России по хоккею 9 мая

«Альберт Лещев работал в тренерском штабе национальной сборной России на Кубке Первого канала, — сказал Ротенберг. — 9 мая он присоединится к штабу национальной команды и продолжит работу с ней в том же качестве, что и на Кубке Первого канала, — это работа с нападающими. В целом штаб на чемпионате мира будет таким же, как и на российском этапе Евротура».