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11:35 (мск), источник: Sport24

Георгиев сыграет за сборную России на чемпионате мира — 2021

Как стало известно Sport24, вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной России на чемпионате мира — 2021. Клуб из Нью-Йорка не попал в плей-офф.

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Источник: Reuters

Первый голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин не сможет сыграть на мировом первенстве из-за травмы паха.

В нынешнем сезоне Александр Георгиев принял участие в 19 матчах НХЛ и пропустил 44 шайбы. В 8 встречах «Рейнджерс» добился победы, а в 7 потерпел поражения.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге.

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