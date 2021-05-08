Георгиев сыграет за сборную России на чемпионате мира — 2021
Как стало известно Sport24, вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной России на чемпионате мира — 2021. Клуб из
Как стало известно Sport24, вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев поможет сборной России на чемпионате мира — 2021. Клуб из
Первый голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин не сможет сыграть на мировом первенстве
В нынешнем сезоне Александр Георгиев принял участие в 19 матчах НХЛ и пропустил 44 шайбы. В 8 встречах «Рейнджерс» добился победы, а в 7 потерпел поражения.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге.