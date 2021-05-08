Георгиев сыграет за сборную России на чемпионате мира — 2021

Первый голкипер «синерубашечников» Игорь Шестеркин не сможет сыграть на мировом первенстве из-за травмы паха.

В нынешнем сезоне Александр Георгиев принял участие в 19 матчах НХЛ и пропустил 44 шайбы. В 8 встречах «Рейнджерс» добился победы, а в 7 потерпел поражения.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге.