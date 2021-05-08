Паутов и Кукштель покинули расположение сборной России по хоккею

26-летний Паутов выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь», 23-летний Кукштель является игроком выступающего в той же лиге петербургского СКА. Всего в заявку на чемпионат мира войдут 28 хоккеистов.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А вместе с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).