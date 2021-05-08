Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
9.05
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
9.05
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
9.05
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
9.05
Виннипег Джетс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
9.05
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
9.05
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
9.05
Нэшвилл Предаторз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
9.05
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
9.05
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
9.05
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
9.05
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
25
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
17:52 (мск), источник: ТАСС

Паутов и Кукштель покинули расположение сборной России по хоккею

ТАСС, 8 мая. Защитник Юрий Паутов и нападающий Павел Кукштель покинули сбор национальной команды России, проходящий в рамках подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Наверх

26-летний Паутов выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь», 23-летний Кукштель является игроком выступающего в той же лиге петербургского СКА. Всего в заявку на чемпионат мира войдут 28 хоккеистов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А вместе с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Зенит» полурезервным составом не смог обыграть «Уфу»
Неймар выбрал Париж. Он будет получать 30 миллионов в год
«Барса», «Ювентус» и «Реал» выступили с заявлением в адрес УЕФА
Русский форвард дважды забил в пустые ворота в матче НХЛ (видео)
«Рубин» победил «Арсенал» в матче РПЛ, отыгравшись со счета 0:2
Тарасенко не поможет сборной России на хоккейном ЧМ-2021
«Барса» — «Атлетико» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь