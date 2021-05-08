Виктор Сведберг забил гол за сборную Казахстана в матче с шестью шайбами

Сборная Казахстана по хоккею провела третий двусторонний матч в рамках подготовки к чемпионату мира в топ-дивизионе, сообщает пресс-служба КФХ.

Команды были поделены на «синих» и «белых». В составе последних в первом периоде шайбы забросили Алихан Асетов и Кертис Волк. Во втором отрезке Антон Сагадеев сократил отрыв, сделав счет 2:1. Но вскоре Дмитрий Степанов, Виктор Сведберг и Артем Лихотников увеличили преимущество «белых» — 5:1.

Команда Казахстан

Составы команд выглядели следующий образом.

«Синие»:

вратари — Карлссон, Еремеев;

защитники — Маклюков, Ибрайбеков, Диц, Шалапов, Бекетаев, Метальников, Писарев;

нападающие — Старченко, Рымарев, Акользин, Сагадеев, Рахманов, Шевченко, Гренц, Шин, Данияр Сн.

«Белые»:

вратари: Бояркин, Шутов;

защитники: Степаненко, Сведберг, Полохов, Данияр См., Орехов, Степанов;

нападающие: Асетов, Михайлис, Савицкий, Шестаков, Лихотников, Гурков, Панюков, Волк, Петухов.