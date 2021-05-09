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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

Назван состав сборной Казахстана на ЧМ в Латвии

Турнир стартует во второй половине мая.
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Источник: Reuters
Определен состав сборной Казахстана по хоккею, который поедет на чемпионат мира в элитном дивизионе в Латвии, передает
пресс-служба
КФХ.

Тренерский штаб Юрия Михайлиса выбрал 28 игроков, которые в Риге попробуют пробиться в 
плей-офф
мирового турнира. Сборная прибудет в Латвию 10 мая, а 13-го и 15-го сыграет контрольные игры с командой Беларуси. Первый официальный матч состоится 22 мая — против хозяев турнира.

Состав сборной Казахстана

Вратари: Хенрик Карлссон, Андрей Шутов, Никита Бояркин.

Защитники: Даррен Диц, Алексей Маклюков, Иван Степаненко, Джесси Блэкер, Виктор Сведберг, Егор Шалапов, Самат Данияр, Валерий Орехов, Кирилл Полохов.

Нападающие: Роман Старченко, Евгений Рымарев, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Александр Шин, Саян Данияр, Алихан Асетов, Дмитрий Шевченко, Никита Михайлис, Кирилл Панюков, Дмитрий Гурков, Кертис Волк, Кирилл Савицкий, Аркадий Шестаков, Артем Лихотников, Егор Петухов.

Кто поедет на чемпионат мира? Сборная Казахстана по хоккею тянет с заявкой на турнир в Латвии

Добавим, что, помимо Латвии, казахстанцы сыграют еще с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в ¼ финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.
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