Соперник сборной Казахстана определился с главным тренером на ЧМ-2021 по хоккею

Джек Капуано будет главным тренером сборной США по хоккею на предстоящем чемпионате мира-2021 в Латвии, сообщается на официальном сайте команды.

Команда США

Помощниками Капуано будут Нейт Лиман и Адам Найтингейл, Кевин Рейтер будет тренером вратарей, а Майк Кинг — видеотренером.

Капуано в 2010—2017 годах тренировал клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». С 2019 года он входит в тренерский штаб «Оттавы». Также он работал помощником тренера сборной США на Кубке мира-2016 и чемпионате мира 2017 года.