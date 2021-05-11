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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник сборной Казахстана определился с главным тренером на ЧМ-2021 по хоккею

Турнир пройдет с 21 мая по 5 июня.

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Джек Капуано будет главным тренером сборной США по хоккею на предстоящем чемпионате мира-2021 в Латвии, сообщается на официальном сайте команды.

Команда
США

Помощниками Капуано будут Нейт Лиман и Адам Найтингейл, Кевин Рейтер будет тренером вратарей, а Майк Кинг — видеотренером.

Капуано в 2010—2017 годах тренировал клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс». С 2019 года он входит в тренерский штаб «Оттавы». Также он работал помощником тренера сборной США на Кубке мира-2016 и чемпионате мира 2017 года.

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 5 июня. На групповом этапе США сыграют с командами Канады, Финляндии, Германии, Норвегии, Италии, Латвии и Казахстана.

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