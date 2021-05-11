Ушедший из «Барыса» Джесси Блэкер присоединился к сборной Казахстана
Он перешел в «Автомобилист» и пропустил УТС в
Он перешел в «Автомобилист» и пропустил УТС в
Защитник Джесси Блэкер прибыл в расположение сборной Казахстана по хоккею в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уроженец Канады уже приступил к тренировкам с командой, которая готовится принять участие в чемпионате мира в
Напомним, ранее стало известно, что после трех лет в «Барысе» Блэкер перешел в «Автомобилист» из Екатеринбурга. Он пропустил УТС сборной в
ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Казахстан сыграет в группе В, где его соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия. В этом году худшие команды не покинут элитный дивизион, поэтому сборная, независимо от результата, останется в элите.