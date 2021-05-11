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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

Ушедший из «Барыса» Джесси Блэкер присоединился к сборной Казахстана

Он перешел в «Автомобилист» и пропустил УТС в Нур-Султане.

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Защитник Джесси Блэкер прибыл в расположение сборной Казахстана по хоккею в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Канады уже приступил к тренировкам с командой, которая готовится принять участие в чемпионате мира в топ-дивизионе.

Напомним, ранее стало известно, что после трех лет в «Барысе» Блэкер перешел в «Автомобилист» из Екатеринбурга. Он пропустил УТС сборной в Нур-Султане.

ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Казахстан сыграет в группе В, где его соперниками станут Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия и Италия. В этом году худшие команды не покинут элитный дивизион, поэтому сборная, независимо от результата, останется в элите.

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