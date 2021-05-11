Ушедший из «Барыса» Джесси Блэкер присоединился к сборной Казахстана

Защитник Джесси Блэкер прибыл в расположение сборной Казахстана по хоккею в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Уроженец Канады уже приступил к тренировкам с командой, которая готовится принять участие в чемпионате мира в топ-дивизионе.

Напомним, ранее стало известно, что после трех лет в «Барысе» Блэкер перешел в «Автомобилист» из Екатеринбурга. Он пропустил УТС сборной в Нур-Султане.