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21:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Задоров и Зуб присоединятся к сборной России перед ЧМ в Латвии

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Задоров и игрок «Оттава Сенаторз» Артем Зуб присоединятся к сборной России перед чемпионатом мира в Латвии, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Чикаго» дал согласие на участие Задорова в чемпионате мира, защитник прибудет в расположение национальной команды перед вылетом из Праги, где россияне примут участие в четвертом этапе Евротура, в Ригу. Также «Оттава» разрешила Зубу выступить за сборную России. Решение «Сенаторз» по защитнику Никите Зайцеву будет принято в среду.

Команда
Россия
Кроме того, Федерация хоккея России сообщила, что форвард «Оттавы» Евгений Дадонов не сможет выступить на чемпионате мира в связи с пополнением в семье.

В нынешнем сезоне «Чикаго» и «Оттава» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. Задоров в этом регулярном чемпионате набрал 8 очков (1 шайба + 7 голевых передач) в 55 матчах, в активе Зуба 14 баллов (3+11) в 46 играх.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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