Задоров и Зуб присоединятся к сборной России перед ЧМ в Латвии

«Чикаго» дал согласие на участие Задорова в чемпионате мира, защитник прибудет в расположение национальной команды перед вылетом из Праги, где россияне примут участие в четвертом этапе Евротура, в Ригу. Также «Оттава» разрешила Зубу выступить за сборную России. Решение «Сенаторз» по защитнику Никите Зайцеву будет принято в среду.

Команда Россия

Кроме того, Федерация хоккея России сообщила, что форвард «Оттавы» Евгений Дадонов не сможет выступить на чемпионате мира в связи с пополнением в семье.

В нынешнем сезоне «Чикаго» и «Оттава» не смогли пробиться в плей-офф НХЛ. Задоров в этом регулярном чемпионате набрал 8 очков (1 шайба + 7 голевых передач) в 55 матчах, в активе Зуба 14 баллов (3+11) в 46 играх.