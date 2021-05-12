«Когда назначили капитаном, не понимал, сплю или нет». Сборную России на ЧМ поведет за собой защитник из КХЛ

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OGqgtne-Mb4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Егор Яковлев

Родился 17 сентября 1991 года в Магнитогорске

Защитник

Воспитанник магнитогорского «Металлурга»

Выступал за клубы: «Ак Барс-2» (РХЛ, 2008−2009), «Барс» (Казань, МХЛ, 2009−2011), «Ак Барс» (2010), «Нефтяник» (Альметьевск, ВХЛ, 2010), «Локо» (Ярославль, МХЛ, 2011−2012), «Локомотив» (2011−2015), СКА (2015−2018), «Нью-Джерси» (2018), «Бингхэмптон» (АХЛ, 2018), «Металлург» Мг (2019 — н.в.)

Олимпийский чемпион (2018), чемпион мира (2014), серебряный призер ЧМ (2015), обладатель Кубка Гагарина (2017).

Сборная

— На чемпионате мира в Минске ты еще был зеленым и неопытным. Сейчас ты фактически главный, после того как Шипачев уехал из расположения сборной. Чувствуешь, что уже пришла пора молодых строить?

— Время летит, конечно. Вспоминал относительно недавно, что вот только был 2014 год, мой первый чемпионат мира. Когда я был молодым и в команде были авторитетные ребята, классные игроки, то на меня никто не орал и никто не строил. Были хорошие примеры в моей карьере, и капитаны прекрасные вели за собой. Есть что вспомнить и с чего взять пример.

— Сейчас многие говорят, какая большая роль была у Ильи Ковальчука в нынешней победе «Авангарда». Сплотил команду. Что ты перенял у него?

— Илья в этом плане — очень нужный и полезный человек. Я с ним играл, проводил очень много времени. Очень впечатлен, как он держит себя в коллективе и как ведет за собой. Он прекрасный человек. Как он общается со всеми ребятами в команде. Безусловно, это был решающий фактор «Авангарда», когда Илья перешел к ним. Сколько с ребятами общался на эту тему, все говорили, что именно Илья действительно сделал коллектив. На этом все строится. Без коллектива и сплоченности ничего не будет. Сколько у меня было важных сезонов и турниров, где что-то выигрывали, — всегда была команда и прекрасный коллектив. Помню, на Олимпиаде, когда первую игру проиграли, у нас было собрание, и какую речь Илья там сказал в раздевалке! До мурашек. Это дорогого стоит.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--765add1478121fb46720" data-vnd="765add1478121fb46720" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=765add1478121fb46720" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Многие не доехали в сборную. На бумаге команда не выглядит очень грозной.

— Много примеров, когда были звездные команды и из этого ничего не получалось. Очень много молодых ребят, и им есть что доказывать. Все злые. В этом наш большой плюс. Мы будем очень серьезно готовы, потому что мы сейчас прошли практически полноценную предсезонку.

— Тебя назначили капитаном после травмы Шипачева. Насколько это стало неожиданным?

— Все случилось очень быстро. Я проснулся после тихого часа, меня вызвали и объявили. Не понимал, сплю или нет. Приятно, конечно, когда оказывают такое доверие. Это большая ответственность. Буду стараться соответствовать.

— С Брагиным пересекался до этого?

— Да. Я был у него в молодежной команде. Но на чемпионат мира я тогда не попал. Но поработал с ним немного.

— Чем этот тренер тебе интересен и какая у него главная фишка?

— Главный плюс заключается в том, что он практически всех игроков знает с юного возраста. Почти все у него играли в молодежных командах. Он знает сильные и слабые стороны ребят. Спокойно общается со всеми. Всегда в раздевалке. Старается сплотить коллектив. Это большой плюс.

— Когда он отцепил тебя перед МЧМ, то давал какие-то рекомендации?

— В том возрасте только одни рекомендации: нужно работать усердно. И все. Вот я старался это делать.

— На чемпионате мира будут жесткие ковидные правила. Пустые трибуны. Как к этому относишься?

— Безусловно, ЧМ — это большой праздник хоккея. Так всегда было. Фан-зоны, заполненные трибуны. Но на данный момент ничего поменять нельзя. Нужно просто подстроиться под ситуацию. Весь мир столкнулся с ней. Я лучше буду играть в хоккей, чем на шашлыках сидеть в майские праздники. Без болельщиков, конечно, тяжело. Это большой минус. Может, хоть по ходу чемпионата допустят какое-то количество. Хоть какая-то атмосфера будет. А то, что некоторые ребята из НХЛ не приедут, — у всех свои ситуации. У кого-то жены беременные, семейные ситуации и так далее. Как есть, так есть.

— Мои многие коллеги называют этот ЧМ не совсем настоящим и полноценным. Вас это задевает?

— Действуем по ситуации. Кто приедет, тот приедет. Как он не настоящий? Про Олимпиаду тоже такое говорили. Не знаю. Медаль у меня дома лежит настоящая. Для меня это самое главное. У нас одна задача — выходить на каждый матч с мыслями о победе. И неважно, у кого какие составы.

— С 2014 года сборная России не может выиграть ЧМ. Что мешает и чего не хватает на всех уровнях? Наверное, есть какая-то тенденция…

— Тяжело сказать, что конкретно. Разные турниры, разные обстоятельства. Это игра. Если взять 2015-й, когда мы играли с канадцами, то они были сильнее. У них был суперсостав. Но это был единственный раз, когда я могу сказать, что они действительно были сильнее. Все остальные ситуации… Ну, где-то не забили. Это игра. Везде какие-то свои нюансы получаются.

«Магнитка»

— Поговорим о клубе. По статистике у тебя лучший сезон в жизни. По сравнению с прошлым сезоном — заметная разница. С чем связан такой прогресс?

— Сезон был действительно хороший. В прошлом у меня были семейные нюансы. Я их уладил. Это была одна из основных причин. Голова была свободной. Я был заточен только на хоккей. Понимал, что прошлый сезон был не совсем удачный и нужно наверстывать. Тем более я приехал домой, и хотелось всем все доказать. Дома в два раза тяжелее играть. Давление. Очень много знакомых, родственников. Все, можно сказать, требуют от тебя хорошей игры. В этом году многое получилось. Сам почувствовал это. Но в командном результате мы могли лучше выступить.

— Что произошло после счета 2−2 в серии с «Авангардом»? То ли эмоционально выгорели, то ли в физике подсели.

— Получились какие-то совершенно разные матчи. Были как хорошие, где мы забивали много голов, так и провальные. Как будто мы были не готовы к этим матчам. Тяжело назвать причину. Где-то, возможно, не хватило концентрации. Было много матчей в сезоне, когда мы сразу пропускали несколько голов, а потом по ходу встречи выравнивали ситуацию. Но это плей-офф. «Авангард» не та команда, которая даст отыграться. Так и получилось. Не очень хорошо закончили. Но были и позитивные моменты.

— У вас был глобальный разбор серии с «Авангардом»? Именно после.

— Нет. Только перед серией. Смотрели видео, изучали нюансы. Когда проиграли — никто этим уже не занимается.

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— Ты понял, за счет чего «Авангард» выиграл кубок? Удивился?

— Это — системная команда. Система, игра в большинстве и коллектив. В последнем пункте большой вклад сделал Илья Ковальчук. Это главные три компонента успеха.

— «Авангард» создал тренд на блокированные броски?

— В двух последних сезонах они всегда так играли. Ловили шайбы на себя. Мы пытались обыграть как-то этот момент, но тяжело, когда будто пять вратарей против тебя играют. Трудно довести шайбу до ворот.

— Из тренерского штаба «Магнитки» убрали часть помощников. Ты понимаешь претензии к ним? Сталкивался с радикальными мнениями болельщиков?

— В Магнитогорске болельщики избалованы. В хорошем смысле. Они привыкли к хорошему и красивому хоккею, всегда хотят видеть такую игру. Им не всегда нравится новый современный хоккей. В середине сезона приехал Майк Пелино. Где-то что-то подправили. Были случаи, когда болельщики негодовали. Но бывали и хорошие матчи. Целые серии. И тогда обратная связь была положительной.

— Правда, что Майк Пелино вас психологически разгрузил?

— Так совпало все. Я не могу сказать, что он приехал и наладил всю игру. Ничего глобально не поменялось в плане тактики. Он больше внес позитива. Где-то добавил свои маленькие нюансы. Все сложилось удачно. Мы тогда как раз все переболели коронавирусом и пребывали в хорошей форме.

— Не жалко, что он покинул команду?

— Жалко. Хороший специалист. Хотелось, чтобы он остался.

— Как оценишь селекцию клуба?

— Раньше руководителям приходилось переплачивать. Сейчас тяжелее с этим. Но я надеюсь, что громкие подписания у нас впереди. Сейчас укрепили определенные позиции. Думаю, будут хорошие подписания еще. Дело времени. Просто все стараются делать рационально.

КХЛ

— Ты переподписал контракт. Часть перевел в бонусы?

— Это был скорее формальный момент, в денежном плане никто не выиграл и не проиграл.

— Как относишься к потолку зарплат?

— Мне как игроку это, конечно, в минус, потому что я потерял в деньгах. В лиге стало немного поинтереснее, но в финалах конференций все равно одни и те же. Наверное, всех очень удивила «Северсталь»: ребята здорово сыграли в плей-офф, да и вообще весь сезон.

Может быть, дело в тренерах, а не в игроках. У них получилось в таких условиях довести свои команды к финалу.

— Есть ли трансфер, который тебя удивил?

— Трансферы «Трактора» бросаются в глаза, очень активны они на рынке. Немного удивляет и то, что много игроков уходит из «Авангарда». А чтобы прямо «вау», такого нет. Наверное, это будет связано с «Металлургом».

— Удивило, когда Сергей Ласьков перешел в клуб, то открыто говорил о переговорах со СМИ?

— Сергей Алексеевич — новый человек в хоккее, работал в другой сфере. У него такая политика общения, думаю, журналистам это очень нравится.

— Сергей Мозякин пока не подписал новый контракт. Насколько велика его роль в раздевалке?

— В прошлом сезоне он стал нашим лучшим бомбардиром. Сам он хочет и чувствует, что может еще играть. Статистика тоже об этом говорит. У него большое желание играть. Это легенда всего российского хоккея.

— Как получилось, что в плей-офф ты повредил руку, празднуя гол?

— Игра была непростая, плюс у меня была «засуха»: долго не мог забить, набрать очки. Переживал немного из-за этого. Гол получился нужным, поэтому была такая реакция. В этом сезоне вообще собирал нестандартные травмы — то порежусь где-то, то еще что-то. Надеюсь, что исчерпал лимит нелепых травм.

— Ты самый бросающий игрок в «Магнитке». Это тренеры просят столько бросать?

— Я даже не знал, спасибо за информацию. Стечение обстоятельств, тренеры не делали акцент на этом. Просто действовал по ситуации.

— Если в сборной начнешь столько бросать, косо не будут смотреть?

— Была смешная ситуация, связанная с Павлом Бучневичем, когда я играл за «Нью-Джерси» против его «Рейнджерс». Я бросал, бросал, а он ко мне подъезжает и говорит: «А тебе кто сказал, что у тебя бросок хороший?» У меня нет зацикленности, я лучше пас всегда отдам, чем брошу. Больше удовольствия будет, если кто-то забьет в пустые ворота с моего паса.

— В среднем ты играешь по 22 минуты за матч. Играл ли когда-нибудь так много?

— Когда было много заболевших, я и больше 25 минут за матч играл. Мне нравится быть постоянно в игре. Тяжеловато первый период, а потом вкатываешься и не замечаешь. В АХЛ был период, когда я играл достаточно много. Все любят много играть, никто не скажет: «Дайте мне меньше времени».

НХЛ

— Ты говорил, что не закрыл для себя тему НХЛ. Ближе к концу сезона были предложения?

— Конкретики не было.

— В сборную Швейцарии едет Нико Хишир, ты с ним хорошо общался в «Нью-Джерси». Успел уже обсудить предстоящую встречу?

— Нет, об этом не говорили еще. Он отличный парень, мы поддерживаем отношения. У него была травма большую часть сезона. Для швейцарцев это, конечно, усиление, Хишир сейчас капитан в «Нью-Джерси». С Захой, Браттом тоже общаемся.

Очень рад прогрессу Егора Шаранговича, я с ним много времени проводил. Немного в шоке от того, что он сейчас там творит.

— А есть понимание, почему у Никиты Гусева не получилось? Ты ведь говорил, что в «Нью-Джерси» не доверяли.

— Насколько я знаю, схема игры не очень подходила для Никиты. После первых матчей ребята говорили, что ему будет тяжело с этим тренером. Никита все доказал, ему нужно просто доверять.

— Согласен, что ему не хватает взрывной скорости?

— Он берет другим. У него много плюсов. Важно найти своего тренера. Тот же Шарангович — тренер ему доверяет, и он дает результат.

— А успех Капризова удивляет?

— Пример Капризова — это наглядное пособие, как нужно уезжать за океан. Он здесь все выиграл и поехал туда состоявшимся игроком. Меня не удивляет то, как он играет. Шарангович меня намного больше удивил. Парень мог в АХЛ не попадать в состав. Считаю, что Брылин (тренер фарм-клуба «Дэвилз». — Прим. «СЭ») сделал очень много для его развития.

— Что не получилось в «Магнитке» у Ламмикко и Песонена? Первый во «Флориде» играет.

— Насколько сильная у нас команда была, что нам игрок не нужен, а «Флориде» пригодился? Немного посмеялись, когда его подписали туда. Где-то не пошло у Песонена, травму не вовремя получил. Многое зависит от уверенности.

— Чем выделяется Данила Юров, который в 17 лет начал играть за «Магнитку?

— Безусловно, это талантливый парень. Ему надо усердно работать, особенно в зале. У него такой возраст, когда не до конца понимаешь важность тренировочного процесса.