Сборная Беларуси по хоккею назвала состав на матчи с Казахстаном перед стартом ЧМ-2021

Сборная Беларуси по хоккею вылетела в Ригу, где проведет финальный этап сбора. Там перед стартом чемпионата мира она сыграет два товарищеских матча против Казахстана: они пройдут 13 и 15 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ФХБ.