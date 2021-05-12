Сборная Беларуси по хоккею назвала состав на матчи с Казахстаном перед стартом ЧМ-2021
Сам турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.
Сам турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.
Сборная Беларуси по хоккею вылетела в Ригу, где проведет финальный этап сбора. Там перед стартом чемпионата мира она сыграет два товарищеских матча против Казахстана: они пройдут 13 и 15 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ФХБ.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров включил в состав 27 игроков:
Окончательная заявка сборной Беларуси на ЧМ будет сформирована после предстоящих двух спаррингов.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.