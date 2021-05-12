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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Беларуси по хоккею назвала состав на матчи с Казахстаном перед стартом ЧМ-2021

Сам турнир пройдет с 21 мая по 6 июня.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная Беларуси по хоккею вылетела в Ригу, где проведет финальный этап сбора. Там перед стартом чемпионата мира она сыграет два товарищеских матча против Казахстана: они пройдут 13 и 15 мая, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на ФХБ.

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров включил в состав 27 игроков:

  • вратари: Дэнни Тэйлор, Алексей Колосов (оба — «Динамо-Минск»), Константин Шостак («Северсталь»);
  • защитники: Ник Бэйлен («Трактор»), Кристиан Хенкель («Ак Барс»), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все — «Динамо-Минск»), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Антонов («Юность»);
  • нападающие: Илья Усов, Артем Демков, Игорь Мартынов (все — «Динамо-Минск»), Франсис Паре («Авангард»), Шейн Принс («Автомобилист»), Джефф Платт («Салават Юлаев»), Андрей Белевич («Торпедо НН»), Никита Комаров («Авангард»), Владислав Кодола («Северсталь»), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс»), Андрей Костицын (без клуба), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук (оба — «Юность»), Герман Нестеров («Гомель»).

Окончательная заявка сборной Беларуси на ЧМ будет сформирована после предстоящих двух спаррингов.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

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