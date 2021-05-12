Хоккеисты должны пройти трехдневный карантин по прибытии на ЧМ в Ригу

«Информируем о ковид-протоколе IIHF (Международная федерация хоккея) на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трех дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», — говорится в сообщении.