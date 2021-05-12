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09:31 (мск), источник: Московский комсомолец

Хоккеисты должны пройти трехдневный карантин по прибытии на ЧМ в Ригу

Хоккеисты сборных команд, прибывшие для участия в чемпионате мира в Латвии после 16 мая, должны пройти трехдневный карантин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Источник: Reuters

«Информируем о ковид-протоколе IIHF (Международная федерация хоккея) на чемпионате мира: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трех дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А ее соперниками станут сборные Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

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