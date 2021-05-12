Хоккеисты должны пройти трехдневный карантин по прибытии на ЧМ в Ригу
Хоккеисты сборных команд, прибывшие для участия в чемпионате мира в Латвии после 16 мая, должны пройти трехдневный карантин. Об этом сообщает
Хоккеисты сборных команд, прибывшие для участия в чемпионате мира в Латвии после 16 мая, должны пройти трехдневный карантин. Об этом сообщает
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Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А ее соперниками станут сборные Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.