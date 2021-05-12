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18:57 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Филадельфии» Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира

ТАСС, 12 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» Иван Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: AP 2021

Отмечается, что 24-летний хоккеист присоединится к национальной команде, которая принимает участие в чешском этапе Евротура, в ближайшее время.

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«Филадельфия» заняла шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона и не смогла пробиться в плей-офф НХЛ. Проворов принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата, в которой забросил семь шайб и сделал 19 результативных передач.

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Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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