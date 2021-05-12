«Даже еду будут оставлять у дверей». Михайлис — о минусах ЧМ, отсутствии Доуса и давлении на сборную

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал изменения в регламенте чемпионата мира. Ранее стало известно, что в этом году худшие участники не покинут элитный дивизион, поэтому команда, независимо от результата, останется в элите.

В интервью для сайта КХЛ Михайлис рассказал, что по этому поводу проводил собрание с подопечными, а также поделился подробностями того, как команда будет жить в Риге в «пузыре».

Команда Казахстан

— Казахстан при любом исходе сохраняет прописку в элитном дивизионе, станет ли теперь психологически легче?

— Да, провели собрание, где сказали, что такого давления на сборную, как обычно не будет, и можно раскрепоститься, и, когда есть право на ошибку, обычно это играет на руку. Потому что в любом сезоне, когда Казахстан играл в элитном дивизионе, всегда была задача — остановить «лифт» и сохранить прописку, это, естественно, давило, а отсюда и неуверенные действия на льду появляются, и ошибки из-за давления, часто ребята перегорали, настраиваясь на тот или иной матч. Поэтому, команда сейчас тренируется в хорошем настроении, набирает физическую форму, все в предвкушении.

— Все ли приехали в расположение сборной Казахстана, на кого вы рассчитывали?

— В принципе, приехали все, рассчитывали на Найджела Доуса, но по семейным обстоятельствам он не смог. Джесси Блэкер присоединился к нам в Риге.

— Будете жить в «пузыре», это поможет в плане дисциплины?

— И да, и нет, как мне кажется, это слишком жесткие меры, но не мне оценивать и для всех будут одинаковые условия, раз надо, то будем придерживаться правил. По-моему, 16 и 17 мая тренировок не будет, и даже из номеров вообще нельзя выходить, даже еду будут оставлять у дверей.

Единственное, что можно сделать в этих условиях — потренироваться в номерах, каждому индивидуально, наш тренер по физической подготовке уже готовит программы.

Напомним, что сборная уже находится в Риге, с 21 мая по 6 июня пройдет чемпионат мира.