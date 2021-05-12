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21:43 (мск), источник: ТАСС

Защитник клуба НХЛ «Калгари» Нестеров выступит за сборную России на чемпионате мира

ТАСС, 12 мая. Никита Нестеров, выступающий в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари», сыграет за российскую команду на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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Источник: AP 2021

Сообщается, что защитник присоединится к команде после 19 мая, когда закончится регулярный чемпионат НХЛ.

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Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не сможет помочь российской команде из-за травмы, игроку предстоит операция. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не примет участия в мировом первенстве в связи с отсутствием у него контракта на следующий сезон. На данный момент штаб сборной России также ждет информацию о состоянии здоровья защитника «Оттавы» Никиты Зайцева от генерального менеджера.

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«Калгари» занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона, клуб уже лишился шансов выйти в плей-офф.

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Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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