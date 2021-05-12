Защитник клуба НХЛ «Калгари» Нестеров выступит за сборную России на чемпионате мира

Сообщается, что защитник присоединится к команде после 19 мая, когда закончится регулярный чемпионат НХЛ.
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не сможет помочь российской команде из-за травмы, игроку предстоит операция. Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич не примет участия в мировом первенстве в связи с отсутствием у него контракта на следующий сезон. На данный момент штаб сборной России также ждет информацию о состоянии здоровья защитника «Оттавы» Никиты Зайцева от генерального менеджера.
«Калгари» занимает пятое место в турнирной таблице Северного дивизиона, клуб уже лишился шансов выйти в плей-офф.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.