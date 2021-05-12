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21:57 (мск), источник: ТАСС

Хафизуллин покинул расположение сборной России по хоккею из-за травмы

ТАСС, 12 мая. Защитник сборной России по хоккею Динар Хафизуллин покинул расположение национальной команды из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

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Сборная России принимает участие в чешском этапе Евротура. В среду российская команда в первом матче турнира обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.

«Динар Хафизуллин покидает расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр против Швеции. Штаб сборной желает защитнику здоровья и скорейшего восстановления к новому сезону», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче Евротура подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.

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