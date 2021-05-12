Хафизуллин покинул расположение сборной России по хоккею из-за травмы
ТАСС, 12 мая. Защитник сборной России по хоккею Динар Хафизуллин покинул расположение национальной команды
ТАСС, 12 мая. Защитник сборной России по хоккею Динар Хафизуллин покинул расположение национальной команды
Сборная России принимает участие в чешском этапе Евротура. В среду российская команда в первом матче турнира обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.
«Динар Хафизуллин покидает расположение сборной
В следующем матче Евротура подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии.