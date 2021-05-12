Хафизуллин покинул расположение сборной России по хоккею из-за травмы

Сборная России принимает участие в чешском этапе Евротура. В среду российская команда в первом матче турнира обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.

«Динар Хафизуллин покидает расположение сборной из-за травмы, полученной в матче Чешских игр против Швеции. Штаб сборной желает защитнику здоровья и скорейшего восстановления к новому сезону», — говорится в сообщении.