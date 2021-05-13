Основа «Барыс», или какой состав выставит сборная Казахстана против Беларуси перед ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею проведет два контрольных матча с командой Беларуси, показав состав, который будет биться за плей-офф чемпионата мира в Риге. О вариантах Юрия Михайлиса перед официальными играми — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанская команда определилась с заявкой на мировой турнир, выбрав 28 игроков. Предположим, что в контрольных играх мы не увидим 37-летнего голкипера Хенрика Карлссона, а матчи между собой поделят Андрей Шутов с Никитой Бояркиным. Для ветерана важнее свежесть к следующим встречам, а двух молодых вратарей нужно проверить в условиях, приближенных к официальным.

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В обороне тоже просматривается ведущая пара. Даррен Диц сыграет с Алексеем Маклюковым, получив много игрового времени. Важные роли будут у Виктора Сведберга с Джесси Блэкером, которые хоть и сыграют меньше лидеров, но обязательно выйдут в меньшинстве. Получат свой шанс и другие пять защитников, ведь сборной предстоит длительный групповой раунд.

Кто сыграет в атаке? На позицию первой тройки выдвинем два сочетания. Во-первых, это проверенный вариант — Роман Старченко с Александром Шином и Евгением Рымаревым. Во-вторых, обязательно нужно использовать ударную связку Кертиса Волка с Никитой Михайлисом. Кто третий? На эту роль претендуют два Кирилла — Панюков или Савицкий.

Таким образом, Казахстан получил вполне боеспособную команду на бумаге, где основу составил «Барыс», но у отдельных игроков могут быть проблемы с тонусом. Например, у Сведберга, который не играл несколько месяцев из-за травмы. Еще одна сложность — наиграть состав, где не все хоккеисты играют друг с другом, а расчет делается на легионеров. Матч против Беларуси может показать как сильные стороны, так и слабые.