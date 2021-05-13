Текущие события
Хоккей. Европа
17:00
Россия
Финляндия
Хоккей. Европа
21:00
Чехия
Швеция
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
06
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
60
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
19Пенальти Смолова принес «Локомотиву» новый кубок: кадры финала
13:12 (мск), источник: Vesti.kz

Основа «Барыс», или какой состав выставит сборная Казахстана против Беларуси перед ЧМ-2021 по хоккею

На бумаге — это крепкий вариант.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная Казахстана по хоккею проведет два контрольных матча с командой Беларуси, показав состав, который будет биться за плей-офф чемпионата мира в Риге. О вариантах Юрия Михайлиса перед официальными играми — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанская команда определилась с заявкой на мировой турнир, выбрав 28 игроков. Предположим, что в контрольных играх мы не увидим 37-летнего голкипера Хенрика Карлссона, а матчи между собой поделят Андрей Шутов с Никитой Бояркиным. Для ветерана важнее свежесть к следующим встречам, а двух молодых вратарей нужно проверить в условиях, приближенных к официальным.

Во время загрузки произошла ошибка.

В обороне тоже просматривается ведущая пара. Даррен Диц сыграет с Алексеем Маклюковым, получив много игрового времени. Важные роли будут у Виктора Сведберга с Джесси Блэкером, которые хоть и сыграют меньше лидеров, но обязательно выйдут в меньшинстве. Получат свой шанс и другие пять защитников, ведь сборной предстоит длительный групповой раунд.

Кто сыграет в атаке? На позицию первой тройки выдвинем два сочетания. Во-первых, это проверенный вариант — Роман Старченко с Александром Шином и Евгением Рымаревым. Во-вторых, обязательно нужно использовать ударную связку Кертиса Волка с Никитой Михайлисом. Кто третий? На эту роль претендуют два Кирилла — Панюков или Савицкий.

Таким образом, Казахстан получил вполне боеспособную команду на бумаге, где основу составил «Барыс», но у отдельных игроков могут быть проблемы с тонусом. Например, у Сведберга, который не играл несколько месяцев из-за травмы. Еще одна сложность — наиграть состав, где не все хоккеисты играют друг с другом, а расчет делается на легионеров. Матч против Беларуси может показать как сильные стороны, так и слабые.

Добавим, что, помимо Латвии, матч с которой пройдет 22 мая, казахстанцы сыграют еще с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в ¼ финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Больше шансов на Европу. Победа «Локо» в Кубке — на руку ЦСКА
Гнев фанатов, ошибки «Крыльев»: как «Локо» выиграл Кубок России
Косторной надо выбрать профессию. На кого еще учатся фигуристы?
«Атлетико» — чемпион? Обыграли последнего сложного соперника
Бикини вместо коньков: российская фигуристка покорила соцсети
«Бревно». Фанаты «Валенсии» в бешенстве от игры Черышева
Капризов прервал рекордную серию. Его затмил другой россиянин
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь