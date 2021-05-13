Основа «Барыс», или какой состав выставит сборная Казахстана против Беларуси перед ЧМ-2021 по хоккею
На бумаге — это крепкий вариант.
На бумаге — это крепкий вариант.
Сборная Казахстана по хоккею проведет два контрольных матча с командой Беларуси, показав состав, который будет биться за
Казахстанская команда определилась с заявкой на мировой турнир, выбрав 28 игроков. Предположим, что в контрольных играх мы не увидим 37-летнего голкипера Хенрика Карлссона, а матчи между собой поделят Андрей Шутов с Никитой Бояркиным. Для ветерана важнее свежесть к следующим встречам, а двух молодых вратарей нужно проверить в условиях, приближенных к официальным.
В обороне тоже просматривается ведущая пара. Даррен Диц сыграет с Алексеем Маклюковым, получив много игрового времени. Важные роли будут у Виктора Сведберга с Джесси Блэкером, которые хоть и сыграют меньше лидеров, но обязательно выйдут в меньшинстве. Получат свой шанс и другие пять защитников, ведь сборной предстоит длительный групповой раунд.
Кто сыграет в атаке? На позицию первой тройки выдвинем два сочетания.
Таким образом, Казахстан получил вполне боеспособную команду на бумаге, где основу составил «Барыс», но у отдельных игроков могут быть проблемы с тонусом. Например, у Сведберга, который не играл несколько месяцев
Добавим, что, помимо Латвии, матч с которой пройдет 22 мая, казахстанцы сыграют еще с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в ¼ финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.