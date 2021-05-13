Защитник «Оттавы» Зайцев не сыграет за сборную России на ЧМ-2021 из-за травмы

По информации источника, 29-летний россиянин получил травму, из-за которой не сможет помочь сборной России на турнире.

В сезоне-2020/21 Зайцев провел 55 матчей за «Оттаву», на его счету 17 (4+13) очков.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.