Защитник «Оттавы» Зайцев не сыграет за сборную России на ЧМ-2021 из-за травмы
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия), сообщает журналист TSN Брюс Гарриош.
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев пропустит чемпионат мира по хоккею в Риге (Латвия), сообщает журналист TSN Брюс Гарриош.
По информации источника, 29-летний россиянин получил травму,
В сезоне-2020/21 Зайцев провел 55 матчей за «Оттаву», на его счету 17 (4+13) очков.
Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в группе А с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.