Десять дебютантов вошли в состав сборной США по хоккею на чемпионат мира

Всего на турнир были вызваны 26 игроков — три вратаря, девять защитников и 14 форвардов. Колин Блэквелл, Брайан Бойл, Конор Гарланд, Коннор Маккей, Тревор Мур, Эрик Робинсон, Кевин Руни, Мэтт Рой, Райан Ши и Мэтт Теннисон проведут свой первый чемпионат мира. Также в состав сборной включен защитник нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман.

Команда США

Хоккеисты Джастин Абделькадер и Джейк Эттингер по четыре раза представляли США на международной арене в первенствах разных возрастов, в активе Тейджа Томпсона и Адама Кленденинга по три выступления.

В составе американской команды только один участник Олимпиады-2018 в Пхенчхане — Райан Донато из «Сан-Хосе Шаркс».

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная США сыграет в группе B против команд Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.