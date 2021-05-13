Десять дебютантов вошли в состав сборной США по хоккею на чемпионат мира
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Десять игроков сборной США по хоккею дебютируют на чемпионате мира в Латвии, сообщается на сайте Федерации хоккея США (USA Hockey).
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Десять игроков сборной США по хоккею дебютируют на чемпионате мира в Латвии, сообщается на сайте Федерации хоккея США (USA Hockey).
Всего на турнир были вызваны 26 игроков — три вратаря, девять защитников и 14 форвардов. Колин Блэквелл, Брайан Бойл, Конор Гарланд, Коннор Маккей, Тревор Мур, Эрик Робинсон, Кевин Руни, Мэтт Рой, Райан Ши и Мэтт Теннисон проведут свой первый чемпионат мира. Также в состав сборной включен защитник нижегородского «Торпедо» Крис Уайдман.
Хоккеисты Джастин Абделькадер и Джейк Эттингер по четыре раза представляли США на международной арене в первенствах разных возрастов, в активе Тейджа Томпсона и Адама Кленденинга по три выступления.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная США сыграет в группе B против команд Канады, Финляндии, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.