Сборная Казахстана выиграла первый товарищеский матч перед ЧМ-2021 по хоккею

Товарищеский матч, прошедший в Риге, завершился со счетом 2:0 в пользу команды Юрия Михайлиса.

В первом периоде хоккеисты не порадовали ни зрелищной игрой, ни результативными действиями, а вот во второй 20-минутке команды немного активизировались. Как результат, успеха добились казахстанские игроки усилиями Кертиса Волка на 36-й минуте.

При этом и белорусам удавалось создавать моменты, но Никита Бояркин был начеку. Голкипер «Темиртау» более чем достойно заменил Хенрика Карлссона, покинувшего расположение национальной команды перед стартом ЧМ.

В третьем периоде подопечным Михайлиса удалось забросить вторую шайбу и этим самым перевести игру в более спокойное русло — на 45-й минуте отличился Даррен Диц.