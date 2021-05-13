Сборная Казахстана выиграла первый товарищеский матч перед ЧМ-2021 по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Беларусью в рамках подготовки к ЧМ-2021 в Латвии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Беларусью в рамках подготовки к ЧМ-2021 в Латвии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Товарищеский матч, прошедший в Риге, завершился со счетом 2:0 в пользу команды Юрия Михайлиса.
В первом периоде хоккеисты не порадовали ни зрелищной игрой, ни результативными действиями, а вот во второй 20-минутке команды немного активизировались. Как результат, успеха добились казахстанские игроки усилиями Кертиса Волка на 36-й минуте.
При этом и белорусам удавалось создавать моменты, но Никита Бояркин был начеку. Голкипер «Темиртау» более чем достойно заменил Хенрика Карлссона, покинувшего расположение национальной команды перед стартом ЧМ.
В третьем периоде подопечным Михайлиса удалось забросить вторую шайбу и этим самым перевести игру в более спокойное русло — на 45-й минуте отличился Даррен Диц.
Напомним, что команды проведут вторую контрольную игру 15 мая. ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Казахстанцы стартуют матчем с хозяевами турнира 22-го числа.