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13 мая, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана выиграла первый товарищеский матч перед ЧМ-2021 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Беларусью в рамках подготовки к ЧМ-2021 в Латвии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Товарищеский матч, прошедший в Риге, завершился со счетом 2:0 в пользу команды Юрия Михайлиса.

В первом периоде хоккеисты не порадовали ни зрелищной игрой, ни результативными действиями, а вот во второй 20-минутке команды немного активизировались. Как результат, успеха добились казахстанские игроки усилиями Кертиса Волка на 36-й минуте.

При этом и белорусам удавалось создавать моменты, но Никита Бояркин был начеку. Голкипер «Темиртау» более чем достойно заменил Хенрика Карлссона, покинувшего расположение национальной команды перед стартом ЧМ.

В третьем периоде подопечным Михайлиса удалось забросить вторую шайбу и этим самым перевести игру в более спокойное русло — на 45-й минуте отличился Даррен Диц.

Напомним, что команды проведут вторую контрольную игру 15 мая. ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии. Казахстанцы стартуют матчем с хозяевами турнира 22-го числа.

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