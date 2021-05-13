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13 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские хоккеисты уступили команде Казахстана в товарищеском матче

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты уступили команде Казахстана в товарищеском матче со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: hockey.by

С первых минут матча белорусы пытались использовать против соперников высокий прессинг, но казахстанцы смогли найти эффективное оружие против данной меры соперников и создали несколько неприятных моментов у ворот Константина Шостака. Однако и подопечные Михаила Захарова в долгу не остались. У Сергея Костицына был отличный эпизод, чтобы открыть счет, но шайба угодила в конек вратаря. В концовке белорусы заперли соперников в зоне, но безрезультатно.

Во втором периоде белорусы продолжили атаковать, но в итоге пропустили шайбу от Кертиса Волка, который отправил ее в ворота после серии рикошетов. В концовке второй трети поединка белорусы получили шанс отличиться при игре 5 на 3, но не получилось. В третьем периоде, играя в меньшинстве, подопечные Михаила Захарова пропустили еще раз. Меткий бросок от синей линии удался Даррену Дицу. Атаки белорусов ситуацию не изменили. После матча команды провели буллитную серию, в которой были сильнее белорусы. Дважды забросил Сергей Костицын.

Последний перед чемпионатом мира спарринг команда Михаила Захарова вновь проведет против дружины Казахстана 15 мая.

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