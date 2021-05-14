Министр культуры и спорта прокомментировала уход Карлссона из сборной Казахстана и сделала прогноз на ЧМ
Она объяснила свое заявление.
Она объяснила свое заявление.
Сборная Казахстана по хоккею имеет хорошие шансы выйти в
— Наша сборная на групповом этапе сыграет семь игр. По одной игре с каждой командой, которая участвует в ЧМ. В групповом этапе 16 команд, разбитых на две группы. Суперзадача «Барыса» (имеется в виду сборная Казахстана. — Прим. ред.) выйти в
— Почему Вы считаете, что сборная пройдет в
— Совершенствование профессиональной формы спортсменов на постоянной основе проводится. На сегодняшний день команда готова хорошо. Конечно, бывают вопросы удачи, физическая форма не соответствует. Однако мы надеемся, что на этом чемпионате мира наша сборная команда покажет хорошие результаты.
— Недавно голкипер сборной Казахстана Карлссон отказался играть на ЧМ после того, как не подписал новый контракт с «Барысом».
— Существуют правила, которые регулируют работу легионеров в тех или иных командах. Каждый год сокращается количество легионеров, которые одновременно находятся на площадке. Я могу уверить, что есть тенденция к сокращению.
Между тем о ситуации с Карлссоном подробнее высказался председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев.
«Согласно международным правилам, у нас есть определенное число допуска легионеров. Все, кто играют за сборную Казахстана, являются гражданами страны. Поэтому вопрос о том, что
Н.
апомним, что Казахстан стартует на ЧМ матчем с Латвией 22 мая. Далее подопечные Юрия Михайлиса сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в ¼ финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.