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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Второй матч сборной Казахстана перед ЧМ-2021 по хоккею отменен. Известны подробности

Он должен был пройти сегодня.

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Сборные Казахстана и Беларуси не сыграют второй товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2021 года в Латвии. Он должен был состояться сегодня, 15 мая, в Риге, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Первая контрольная игра команд, состоявшаяся 13 мая, завершилась победой хоккеистов Юрия Михайлиса — 2:0.

Команда
Казахстан

По информации КФХ, 14 мая после прохождения очередного ПЦР-тестирования сборной Казахстана у одного представителя делегации был выявлен положительный результат на Covid-19. Повторный тест также дал положительный результат, поэтому он ушел на 10-дневную самоизоляцию. В этой связи команда, согласно действующим антиковидным правилам Латвии и регламента ИИХФ, ушла на самоизоляцию.

Вечером все представители команды сдали анализы на наличие антител. Результаты тестирования дали возможность организационному комитету чемпионата мира разрешить казахстанской сборной продолжить тренировочный процесс без проведения матча с Беларусью для минимизации рисков перед началом более важных матчей в рамках самого чемпионата мира.

Начиная с 16 мая, все команды — участницы турнира уходят на запланированную самоизоляцию. Далее рабочий процесс возобновляется по утвержденному ранее графику.

Напомним, что ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня. Казахстанцы стартуют матчем с Латвией 22-го числа. В дальнейшем они сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в ¼ финала нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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