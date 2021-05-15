Без суперзвезд, но с крутой молодежью. Кого Канада везет на чемпионат мира?

Несколько дней назад сборная Канады опубликовала предварительный список хоккеистов, которые отправятся на чемпионат мира в Латвию. К сожалению, громких имен в нем не нашлось. Однако это совершенно не значит, что «кленовые листья» не ставят перед собой серьезных турнирных задач. У канадцев опытный тренер и много перспективной молодежи, готовой пошуметь.

Впрочем, ожидать статусных игроков от США или Канады в этот раз не приходилось. До пандемии североамериканцам (пусть и не всем) было в радость слетать в Европу, взять с собой семьи и совместить чемпионат мира с последующим отпуском вдали от дома. Сейчас же ситуация абсолютно другая. Условия «пузыря» на чемпионате мира не выглядят привлекательно, а матчи с пустыми трибунами теряют весь антураж.

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Во всем этом можно найти и плюсы. В Латвию полетят те, кто действительно хочет играть. Большинству хоккеистов есть что доказывать, а хорошее выступление поможет громче заявить о себе на международном уровне. Канадцам не привыкать, когда их составы на турнирах в Европе рассматривают под микроскопом и делают преждевременные выводы. На последних пяти чемпионатах мира «кленовые листья» четыре раза завоевывали медали и не собираются сбавлять обороты даже без громких фамилий.

Предварительный состав сборной Канады (25 игроков) выглядит следующим образом.

Вратари: Дарси Кюмпер, Эдин Хилл (оба — «Аризона»), Майкл ДиПьетро («Ванкувер»).

Защитники: Кевин Баль («Нью-Джерси»), Николас Бедин («Чикаго»), Марио Ферраро («Сан-Хосе»), Колин Миллер («Баффало»), Оуэн Пауэр (Университет Мичигана, NCAA), Брэйден Шнайдер («Рейнджерс»), Трой Стечер («Детройт»), Шон Уолкер («Лос-Анджелес»).

Нападающие: Джарет Андерсон-Долан («Лос-Анджелес»), Коннор Браун («Оттава»), Майкл Бантинг («Аризона»), Максим Комтуа («Анахайм»), Джастин Дэнфорт («Коламбус»), Диллон Дюбе («Калгари»), Лиам Фуди («Коламбус»), Брэндон Хагель («Чикаго»), Адам Хенрик («Анахайм»), Эндрю Манжипан («Калгари»), Ник Пол («Оттава»), Коул Перфетти («Виннипег»), Брэндон Пирри («Чикаго»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»).

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Руководство

Генеральным менеджером команды был назначен знаменитый экс-голкипер Роберто Луонго, а его помощниками стали бывший капитан «Аризоны» Шейн Доан и известный по работе с канадскими сборными всех возрастов Скотт Сэлмонд. Луонго контролирует хоккейные процессы, включая отбор, оценку персонала и игроков. На пару с Сэлмондом они будут помогать Дагу Армстронгу на Олимпийских играх в Китае в 2022-м. Именно поэтому чемпионат мира в Риге станет важным этапом карьеры для этих специалистов.

Интересно, что для Луонго нынешний турнир — дебютный в качестве хоккейного менеджера. Будучи игроком, он четырежды представлял Канаду на чемпионатах мира и дважды завоевывал золотые медали (2003 и 2004). А вот Доан небольшой опыт в руководстве национальной командой уже успел получить. В 2019-м он работал на Кубке Шпенглера, а также на чемпионате мира в Словакии, где канадцы завоевали серебро.

«Мы считаем, что нам по силам добиться успеха. Роберто, Шейн и Скотт обладают сильным сочетанием опыта как на льду, так и за его пределами. Они будут дополнять друг друга, и это всем пойдет на пользу. Кроме того, у нас есть отличные игроки и опытный тренерский штаб. Наша команда совершенно точно готовится к борьбе за золотые медали», — сказал исполнительный директор хоккейной ассоциации Канады Том Ренни.

Команда Канада

Тренерский штаб

Для достижения таких результатов главным тренером назначили Жерара Галлана. Канадец имеет приличный опыт работы в НХЛ, а в дебютный сезон «Вегаса» он вывел команду в финал Кубка Стэнли. Работа с молодежью не совсем его конек, но привить команде дисциплину даже на короткой дистанции Жерар сможет. Помогать в этом ему будут Майк Келли и Андре Туриньи.

У Галлана также есть опыт работы и на международной арене. На чемпионатах мира 2007 и 2017 годов со сборной Канады в качестве помощника он завоевал золотую и серебряную медали. Кроме того, канадец был ассистентом в тренерском штабе сборной Северной Америки на Кубке мира в 2016-м. С Келли он знаком давно. Майк помогал Галлану в «Вегасе» и «Флориде». Также они вместе работали в юниорской лиге Квебека.

Туриньи в их компании абсолютно не лишний. На прошлом МЧМ под его руководством канадцы завоевали серебряные медали. Последние четыре сезона Андре провел в хоккейной лиге Онтарио, где дважды становился тренером года. Он легко сможет найти общий язык с молодыми игроками.

«Рейнджерс» видят Галлана одним из основных кандидатов на роль главного наставника команды. Клуб из Нью-Йорка вступил в переговоры с канадцем, и вполне возможно, что успешный чемпионат мира поможет Жерару поскорее вернуться в НХЛ.

Вратари

Первым голкипером на турнире у канадцев, вероятно, станет Дарси Кемпер. У него весьма богатый опыт выступлений в НХЛ — 260 матчей с учетом плей-офф. В последних четырех сезонах Дарси играет за «Аризону» и сумел неплохо заявить о себе. Неоднократно он вытаскивал мертвые матчи, когда по его воротам наносилось по 40 бросков. В прошлом году он даже попал в десятку лучших вратарей по версии NHL Network, но в последнее время Кемпер не так эффективен. Возможно, одной из причин стала полученная травма, из-за которой голкипер пропустил больше месяца. В концовке сезона Кемпер умудрялся совершать вот такие ляпы.

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В регулярном чемпионате он провел 27 матчей, пропуская в среднем по две с половиной шайбы за игру при показателе отраженных бросков 90,7. На чемпионате мира в 2018-м Кемпер провел семь игр, ничем особым не запомнился, а его команда заняла четвертое место.

Интересно, что в Ригу с Кемпером отправится Энди Хилл — его сменщик в «Аризоне». В этом сезоне он провел рекордные для себя 19 матчей и готов дебютировать за сборную Канады. Вот так героически два месяца назад он спасал овертайм в игре против «Колорадо».

Защитники

В этой линии у канадцев все гораздо печальнее. Очень не помешало бы наличие Джейкоба Чикрана из «Аризоны», который провел отличный сезон и не исключал возможности поехать в Ригу. Однако его участие на чемпионате крайне маловероятно из-за травмы запястья. Скорее всего, хоккеист будет вынужден заняться своим здоровьем.

Самым опытным игроком обороны станет Колин Миллер, который провел в НХЛ 379 матчей (с учетом плей-офф). В свое время он неплохо смотрелся в «Вегасе», а в том сезоне, когда команда добралась до финала, набрал 41 (10+31) очко в регулярке и 7 (3+4) баллов в играх плей-офф. Дела в «Баффало» у него идут неважно, хотя кому сейчас в этой команде легко?

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Также можно отметить Троя Стечера, который после четырех сезонов в «Ванкувере» перешел в «Детройт». Он выступал на прошлом чемпионате мира и смотрелся неплохо. В этом регулярном чемпионате Стечер записал на свой счет 11 (3+8) очков, но из всех защитников команды у него один из худших показателей полезности — «-13». В «Ванкувере» он действовал гораздо продуктивнее и помогал команде в прошлом плей-офф.

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Заслуживает внимания и Марио Ферраро. Он проводит второй сезон в «Сан-Хосе» и полноценно закрепился в составе. Марио выходит в первой паре и страхует любителя погулять в атаке Брента Бернса. В 56 играх у него всего «-6», что для нынешних «Шаркс» — отличный результат.

Также за сборную Канаду сыграет один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ 18-летний защитник Оуэн Пауэр. Он выступает за Университет Мичигана из NCAA. В его активе 16 (3+13) очков в 26 играх при показателе полезности «+18». Для него предстоящий чемпионат мира — отличная возможность заявить о себе еще громче.

Нападающие

В атаке у канадцев все не так печально. Однозначно команде пойдет на пользу присутствие Коннора Брауна, который стал вторым бомбардиром «Оттавы» в сезоне после Брэди Ткачука. Форвард набрал 35 (21+14) очков и установил свой личный снайперский рекорд в НХЛ. Кроме того, ему покорилось интересное достижение — Браун забил в восьми матчах подряд, что стало лишь вторым случаем в XXI веке в НХЛ. В «Оттаве» же вообще такого никто не делал за всю историю клуба. Интересно, что в этом сезоне он также лидирует в лиге по голам в меньшинстве (5). Вот так пару дней назад Браун обокрал «Торонто» и довел атаку до завершения.

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Нельзя обойти стороной и луч света в темном царстве «Анахайма». Максим Комтуа стал лучшим бомбардиром и снайпером команды, набрав 33 (16+17) очка. 22-летний нападающий полноценно закрепился в «Дакс», где проводит уже третий сезон. Можно с уверенностью сказать, что вокруг этого вингера с классным броском «Утки» будут строить новую команду. Для него этот чемпионат мира станет первым во взрослой карьере. Интересно, что последний гол «Дакс» в сезоне на счету именно Комтуа.

В Риге Максу поможет его одноклубник Адам Хенрик. Самый матерый канадец на этом турнире — почти 750 матчей в НХЛ и опыт выступления в финале Кубка Стэнли. В 2012-м с Ильей Ковальчуком они могли завоевать долгожданный трофей, но тогда Нью-Джерси уступил «Лос-Анджелесу» (2:4).

Стоит обратить внимание на Эндрю Манжипана и Габриэля Виларди. Они играют в топ-звеньях в «Калгари» и «Лос-Анджелесе». Манжипан стал вторым снайпером команды в сезоне, а Виларди с 23 очками попал в восьмерку лучших бомбардиров «Кингз». Нападающий «Чикаго» Брэндон Хагель также поможет своей сборной в Риге. Он набрал 24 очка в 52 матчах сезона.

В атаке у «кленовых листьев» есть ребята, которые могут повести команду за собой. И пусть к этому составу скептически относятся даже канадские болельщики, списывать со счетов эту сборную точно не стоит.