Россия получила разгром на финише Евротура. Ничего страшного — через неделю эти 0:4 мы не вспомним
Проиграли в контрольном матче.
Проиграли в контрольном матче.
Сборная России вышла на этот морально тяжелый для продвинутых болельщиков отрезок — в ближайшие две недели нас ждет серия игр, которые в разной степени ничего не значат. Мы, конечно, будем водить хороводы вокруг каждого события, произошедшего рядом с командой, но в подсознании все равно будет сидеть вот эта мысль:
Если только не проиграем слишком много ничего не значащих матчей.
Так или иначе, в двух последних играх Евротура, в двух последних матчах перед стартом чемпионата мира, сборная встретилась со своими исторически самыми злыми соперниками (шведов мы
Опять же, вообще ничего страшного. Просто мы должны быть готовы к тому, что не являемся на этом ЧМ-2021 безоговорочно главной силой. Не будет такого, что перед полуфиналом, допустим, с финнами, второе по значимости спортивное издание страны выпустит колонку о том, что мы уже, считайте, в финале. Игры с командами из топ-6 — а может быть и около того — будут конкурентными, серьезными, с сопротивлением.
Я сам в этом вижу сплошные плюсы:
1) сборная не будет перегружена ожиданиями;.
2) каждый локальный успех будет для команды дополнительным импульсом;.
3) возможно, в группе будет меньше проходных матчей — будет больше смысла говорить непосредственно о хоккее.
На самом деле эти 1:8 уже позволяют закатиться в турнир с правильными идеями. На следующей неделе будет только первый матч на чемпионате мира — а мы уже выйдем на него мстить. Мы уже выйдем
На тему того, почему проиграли (кстати, подписывайтесь на мой
Я бы еще отметил вот что: эта сборная очевидно должна иметь преимущество в скорости перед теми же чехами. И по тому, что его сегодня не было, можно сделать вывод, что мы до сих пор выходим
На этом этапе сборная добралась к ясности ситуации с вратарями. Самонов — первый номер, Бочаров, скорее, второй, Федотов, скорее, третий. Ничего не помешает по три раза переставить их в ходе группового турнира, но начинать чемпионат мы будем вот с такими раскладами.
Как тренеры разберутся с защитниками, я даже думать не хочу. По этому матчу мне очень понравилось, как Дронов играет с шайбой, но очень удивлюсь, если он останется в итоговом составе (удивлюсь и обрадуюсь!).
С нападением ситуация такая: Григоренко только приехал и рано
В концовке игры с чехами я понял, как мне кажется, самое главное про эту сборную. Если в 2019-м было непонятно, кто не выйдет на лед в решающие минуты (слишком много звезд, все сразу не вместятся), то в этом году непонятно, кого будут выпускать. Окулов, Шалунов и Бурдасов — да, но это всего три фамилии. А фамилий на решающие минуты нужно 6−10.
В общем, работа только начинается, и вся она — интересная.
Никита Петухов