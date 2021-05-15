Россия получила разгром на финише Евротура. Ничего страшного — через неделю эти 0:4 мы не вспомним

Сборная России вышла на этот морально тяжелый для продвинутых болельщиков отрезок — в ближайшие две недели нас ждет серия игр, которые в разной степени ничего не значат. Мы, конечно, будем водить хороводы вокруг каждого события, произошедшего рядом с командой, но в подсознании все равно будет сидеть вот эта мысль: по-настоящему все начнется только с четвертьфинала, куда мы проберемся ну вот наверняка.

Если только не проиграем слишком много ничего не значащих матчей.

Так или иначе, в двух последних играх Евротура, в двух последних матчах перед стартом чемпионата мира, сборная встретилась со своими исторически самыми злыми соперниками (шведов мы как-то по традиции легко обходим, а вот чехи и финны — прям занозы), у которых крепко сбитые и опытные составы; и в этих двух матчах получила 1:8 — что, наверное, требует правильной трактовки.

Опять же, вообще ничего страшного. Просто мы должны быть готовы к тому, что не являемся на этом ЧМ-2021 безоговорочно главной силой. Не будет такого, что перед полуфиналом, допустим, с финнами, второе по значимости спортивное издание страны выпустит колонку о том, что мы уже, считайте, в финале. Игры с командами из топ-6 — а может быть и около того — будут конкурентными, серьезными, с сопротивлением.

Я сам в этом вижу сплошные плюсы:

1) сборная не будет перегружена ожиданиями;.

2) каждый локальный успех будет для команды дополнительным импульсом;.

3) возможно, в группе будет меньше проходных матчей — будет больше смысла говорить непосредственно о хоккее.

На самом деле эти 1:8 уже позволяют закатиться в турнир с правильными идеями. На следующей неделе будет только первый матч на чемпионате мира — а мы уже выйдем на него мстить. Мы уже выйдем взламывать-таки Грубеца. Чем плохо? По-моему сплошной кайф.

На тему того, почему проиграли (кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там начинается время детальных разборов всего мирового хоккея сразу). С финнами проиграли тактически, сегодня — явно не хватило опыта. Отличные отрезки во втором периоде должны были заканчиваться голами и тогда ощущения от матча были бы вообще другими.

Я бы еще отметил вот что: эта сборная очевидно должна иметь преимущество в скорости перед теми же чехами. И по тому, что его сегодня не было, можно сделать вывод, что мы до сих пор выходим из-под нагрузок (или как там это называется?). Ну и вообще, быть максимально свежими за три недели до финала — это странно. Будем посвежее — и наш хоккей будет гораздо интереснее.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="291d7c73-3d8c-50c8-9f6c-98933c7f2b1e"></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll(".mediaPollEmbed");if(embeds&&!window.mediaPoll.renderedAll){for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed)}window.mediaPoll.renderedAll=!0}};function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName("head")[0];var script=document.createElement("script");script.type="text/javascript";script.defer=!0;script.async=!0;script.src="https://media-poll.mail.ru/-/980337383426497/embed/main.js";script.charset="UTF-8";script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0}};if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds()}else{if (window.opera=="[object Opera]"&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload', loadEmbed)}else{document.addEventListener("DOMContentLoaded",loadEmbed,!1)}if (document.readyState!=='loading') {loadEmbed()}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

На этом этапе сборная добралась к ясности ситуации с вратарями. Самонов — первый номер, Бочаров, скорее, второй, Федотов, скорее, третий. Ничего не помешает по три раза переставить их в ходе группового турнира, но начинать чемпионат мы будем вот с такими раскладами.

Как тренеры разберутся с защитниками, я даже думать не хочу. По этому матчу мне очень понравилось, как Дронов играет с шайбой, но очень удивлюсь, если он останется в итоговом составе (удивлюсь и обрадуюсь!).

С нападением ситуация такая: Григоренко только приехал и рано что-то говорить, связка Воронков — мужички из ЦСКА скорее интересная, чем нет (я очень надеюсь, что они будут посвежее и тогда прям полетят), Морозова сегодня было очень мало (и это плохо — на него у нас уже есть серьезные планы), наше четвертое звено, скорее всего, будет лучшим четвертым звеном на турнире (если у Тимкина проблемы после попадания шайбы в колено, то его легко заменит Карнаухов).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4yUsw9y-MsQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке игры с чехами я понял, как мне кажется, самое главное про эту сборную. Если в 2019-м было непонятно, кто не выйдет на лед в решающие минуты (слишком много звезд, все сразу не вместятся), то в этом году непонятно, кого будут выпускать. Окулов, Шалунов и Бурдасов — да, но это всего три фамилии. А фамилий на решающие минуты нужно 6−10.

В общем, работа только начинается, и вся она — интересная.