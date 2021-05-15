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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Словакии назвала состав на чемпионат мира по хоккею

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Определен состав сборной Словакии на предстоящий чемпионат мира, сообщается на сайте Федерации хоккея страны.

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Чемпионат мира пройдет с 21 мая про 6 июня в Риге. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Великобритании и Белоруссии.

Состав сборной Словакии на турнир выглядит следующим образом:

Голкиперы: Юлиус Гудачек, Адам Хуска, Бранислав Конрад;.

Защитники: Мартин Бучко, Марек Дялога, Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат, Марио Грман, Михал Иван, Адам Яношик, Самуэль Княжко, Симон Немец, Мислав Росандич;.

Нападающие: Давид Буц, Петер Цегларик, Мартин Фашко-Рудаш, Адриан Холешински, Марек Гривик, Милош Келемен, Михал Криштоф, Роберт Лантоши, Адам Лишка, Кристиан Поспишил, Милош Роман, Павол Скалицки, Юрай Слафковски, Мариан Студенич, Матуш Сукель.

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