Сборная Словакии назвала состав на чемпионат мира по хоккею
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Определен состав сборной Словакии на предстоящий чемпионат мира, сообщается на сайте Федерации хоккея страны.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Определен состав сборной Словакии на предстоящий чемпионат мира, сообщается на сайте Федерации хоккея страны.
Чемпионат мира пройдет с 21 мая про 6 июня в Риге. Сборная Словакии на групповом этапе сыграет с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании, Великобритании и Белоруссии.
Состав сборной Словакии на турнир выглядит следующим образом:
Голкиперы: Юлиус Гудачек, Адам Хуска, Бранислав Конрад;.
Защитники: Мартин Бучко, Марек Дялога, Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат, Марио Грман, Михал Иван, Адам Яношик, Самуэль Княжко, Симон Немец, Мислав Росандич;.
Нападающие: Давид Буц, Петер Цегларик, Мартин