Стали известны хоккеисты, которые войдут в состав сборной России на ЧМ

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
В заявку сборной России точно войдут:
вратари — Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург), Иван Федотов (ЦСКА, Москва);.
защитники — Артем Зуб («Оттава», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари», НХЛ), Никита Задоров («Чикаго», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург», Магнитогорск), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив», Ярославль);.
нападающие — Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все — СКА), Сергей Толчинский («Авангард», Омск), Дмитрий Воронков («Ак Барс», Казань), Михаил Григоренко («Коламбус», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе», НХЛ);.
Вратарь Иван Бочаров («Динамо», Москва), нападающие Кирилл Марченко (СКА), Илья Сафонов («Ак Барс») и Василий Подколзин (СКА) будут тренироваться в Риге, но в заявку пока не войдут.
Защитники Егор Яковлев («Металлург»), Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Даниил Пыленков («Витязь», Подмосковье), Михаил Науменков («Салават Юлаев», Уфа), Кирилл Кирсанов (СКА) и нападающий Денис Зернов («Авангард») покидают расположение национальной команды.