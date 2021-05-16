С новым капитаном и надеждой на НХЛ: кто из россиян едет на ЧМ по хоккею

Список кандидатов на поездку на ЧМ по хоккею — 2021 в составе сборной России был оглашен спустя несколько часов после завершения чешского этапа Еврохоккейтура, где в заключительном матче россияне уступили Чехии со счетом 0:4.

Вратари: Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург), Иван Федотов (ЦСКА, Москва);.

Александр Самонов (СКА, Санкт-Петербург), Иван Федотов (ЦСКА, Москва);. Защитники: Артем Зуб («Оттава Сенаторз», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари Флэймз», НХЛ), Никита Задоров («Чикаго Блэкхоукс», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург», Магнитогорск), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив», Ярославль);.

Артем Зуб («Оттава Сенаторз», НХЛ), Иван Проворов («Филадельфия Флайерз», НХЛ), Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ), Никита Нестеров («Калгари Флэймз», НХЛ), Никита Задоров («Чикаго Блэкхоукс», НХЛ), Григорий Дронов («Металлург», Магнитогорск), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив», Ярославль);. Нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Павел Карнаухов (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Андрей Кузьменко (все — СКА), Сергей Толчинский («Авангард», Омск), Дмитрий Воронков («Ак Барс», Казань), Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс», НХЛ), Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс», НХЛ).

При этом вместе с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров, нападающие Илья Сафонов и Василий Подколзин, однако в заявку они пока включены не будут. Еще два хоккеиста — защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко — будут проходить индивидуальную подготовку в Риге.

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Таким образом, в заявку вошли 26 хоккеистов из 28. Еще два места оставлены под игроков Национальной хоккейной лиги, об этом рассказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин.

Мы оставляем в заявке одно место для голкипера и одно место для нападающего из НХЛ. Будем ждать завершения первого раунда плей-офф в Кубке Стэнли. Валерий Брагин главный тренер сборной России

Одним из самых интересных и важных изменений стало то, что в этот список оказался не включен капитан команды Егор Яковлев. Капитанскую повязку он получил после того, как расположение национальной сборной покинул Вадим Шипачев, и в интервью подчеркивал, что рад и горд этому обстоятельству. На Евротуре в Чехии хоккеист хоть и не блистал, но и нельзя сказать, что проваливал матчи. Однако, к примеру, в заключительном матче Яковлев дважды удалился в третьем периоде.

Все шло к тому, что на чемпионат мира он поедет в статусе капитана, однако в итоге хоккеист вовсе оказался вне состава. Сам Яковлев отказался комментировать произошедшее.

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Капитанская повязка перейдет к нападающему ЦСКА Антону Слепышеву. Его ассистентами станут сразу девять человек — Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов.

Стоит отметить, что из состава был исключен не только Яковлев, «за бортом» чемпионата мира остались также защитники Дмитрий Юдин («Ак Барс»), Даниил Пыленков («Витязь», Подмосковье), Михаил Науменков («Салават Юлаев», Уфа), Кирилл Кирсанов (СКА) и нападающий Денис Зернов («Авангард»).

Вопросы также вызывает заявка вратарей. Федотов не самым лучшим образом провел заключительный матч Еврохоккейтура с Чехией и был заменен по ходу игры после того, как пропустил три шайбы. Первым номером на чемпионате мира, вероятно, станет Самонов, а Бочаров будет включен в заявку только в том случае, если кто-то из двух голкиперов получит травму. При этом тренерский штаб сборной оставляет место под голкипера из НХЛ.

Однако вот тут возникает серьезный вопрос — а стоит ли игра свеч? При вылете из первого раунда Кубка Стэнли голкипер НХЛ успеет приехать только к четвертьфиналу или полуфиналу чемпионата мира. Кроме того аспекта, что сборной России до этого уровня еще нужно добраться, за плечами у этого вратаря будет тяжелый сезон, долгий перелет из США, акклиматизация и недельный карантин. Сможет ли он показать тот же уровень на мировом первенстве, что и в Национальной хоккейной лиге?

Аналогичный вопрос возникает и с местом под нападающего из НХЛ. При этом вместе с командой в Ригу уже отправляются два нападающих, которые могли бы быть включены в заявку.

Чемпионат мира стартует 21 мая. В этот же день сборная России проведет первый матч группового этапа, где встретится с командой Чехии.