«Вратари сборную России пока не выручают! Но с защитниками из НХЛ они, возможно, заиграют увереннее». 5 вопросов эксперту

1. Россияне заняли последнее место на Чешских играх. Чего нашей команде не хватило — мастерства, характера или более верной тактики?

На таких турнирах не стоит фокусироваться на занятых местах. Через несколько дней начнется чемпионат мира. И, следовательно, перед тренерами сборной стоят две главных задачи: определиться с составом, который они повезут на турнир, и по возможности наиграть какие-то связки. Все остальное вторично. В общем зачете на Евротуре мы первые. Ну, и какую это роль сейчас играет? Понятно, что болельщикам приятно, когда наша команда побеждает. Но тренеры в Чехии решали совсем другие задачи.

Пока вызывает опасение игра вратарей. Они играют средне. Причем все трое.

2. Действительно, на генеральной репетиции мы увидели в деле всех трех наших вратарей. Кто из них наиболее достоин стать первым номером сборной?

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Теоретически мы еще можем получить после первого раунда Кубка Стэнли Андрея Василевского или Сергея Бобровского. Но, скажем прямо, шансов на это мало. Поэтому я думаю, что в первых матчах на чемпионате мира тренеры сделают ставку все-таки на Самонова. Просто потому, что у Александра больше опыта выступлений именно за сборную. У Федотова опыта на элитном уровне в принципе немного. Поэтому он в матче против чехов не выручал, хотя по физическим данным потенциально превосходит своих конкурентов.

А так, конечно, никто из них ничего выдающегося на Чешских играх не показал. Первый номер в сборной должен давать шансы в плохой или равной игре. Делать разницу. А ни Бочаров, ни Самонов, ни Федотов этого не делают пока, играют средне. Но выбора-то у тренеров нет. Нельзя сказать, что кого-то обошли и не пригласили. Проблема в том, что никто из приглашенных пока не убедил, что он железно первый номер национальной команды.

3. В сборной России не просматривается ударное звено. Видите ли вы хотя бы потенциальных лидеров в нашей атаке?

Я гораздо большего ждал от Окулова. А Константин как ушел в тень в пятом матче финала Кубка Гагарина, так до сих пор его и не видно, прямо исчез. Надеюсь, что на чемпионате мира он все же оживет и станет тем доминирующим лидером, каким был на протяжении почти всего этого сезона, через которого в ЦСКА строилась игра.

Из НХЛ к нам подъедут только Григоренко и Барабанов, так что говорить о каком-то глобальном усилении из-за океана не приходится. Это хорошие форварды, но не те игроки, что своим появлением способны существенно изменить команду. Они и в своих клубах сейчас не играют такой роли. Но это совсем не значит, что все пропало. Можно вспомнить чемпионат мира-2019. У финнов там тоже не было явных лидеров в составе, но стать чемпионами мира это не помешало.

4. В Риге к нашей команде присоединятся сразу пять защитников из НХЛ. Это кардинально изменит оборону сборной?

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Будем надеяться на это. Ведь это все уверенные в себе игроки, с опытом не только в НХЛ, но и в сборной. И участие в чемпионате мира не является для них чем-то особенным. Поэтому, по идее, они должны действовать хладнокровно и уверенно.

Кстати, возможно, энхаэловцы и наших вратарей разгрузят. Чтобы хотя бы вторых бросков по воротам было меньше. С первым-то вратарь сам обязан справляться. А вот при добиваниях защитники должны подчищать. Если это произойдет, то наши голкиперы, хочется надеяться, увереннее заиграют.

Из нынешнего состава тренеры решили взять в Ригу Марченко, Рафикова, Ожиганова и Дронова. Это вполне логичный выбор.

5. Исходя из всего вышесказанного, на что мы можем рассчитывать на чемпионате мира, куда везем явно не самый сильный состав?

Рассчитывать все равно можно на самые высокие места. Суперсоставов в Риге во время пандемии ни у кого не будет. Повторюсь, давайте вспомним сборную Финляндии на предыдущем чемпионате мира, и все вопросы сразу отпадут. Ну вот, они на что в Словакии рассчитывали? Их никто всерьез даже не воспринимал. Поэтому многое будет зависеть от того, как коллектив сплотится, насколько мы правильно тактически против конкретных соперников сыграем. Какая будет самоотдача…