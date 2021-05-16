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16 мая, источник: БЕЛТА

Стал известен состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Латвии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ .Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал фамилии игроков, которые будут внесены в заявку на чемпионат мира в Риге, стартующий 21 мая. В ростере остается еще одна вакансия. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

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Таким образом, Михаил Захаров рассчитывает в столице Латвии на следующих хоккеистов.

Вратари: Алексей Колосов («Динамо-Минск», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Дэнни Тэйлор («Динамо-Минск», КХЛ).

Защитники: Андрей Антонов («Юность-Минск»), Ник Бэйлен («Трактор», КХЛ), Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Шинкевич, Илья Соловьев, Владислав Еременко (все-«Динамо-Минск», КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба — «Салават Юлаев», КХЛ), Кристиан Хенкель («Ак Барс», КХЛ).

Нападающие: Егор Шарангович («Нью-Джерси Девилз», НХЛ), Андрей Белевич («Торпедо» НН, КХЛ), Джефф Платт («Салават Юлаев», КХЛ), Артем Демков («Динамо-Минск», КХЛ), Франсис Паре, Никита Комаров (оба — «Авангард», КХЛ), Шейн Принс («Автомобилист», КХЛ), Владислав Кодола («Северсталь», КХЛ), Сергей Костицын («Братислава Кэпиталс», Словакия, ICEHL), Герман Нестеров («Гомель»), Сергей Дрозд, Станислав Лопачук, Михаил Стефанович (все — «Юность-Минск»), Данила Климович (2003, «Минские зубры», Высшая лига).

На предварительном этапе чемпионата мира в Риге сборная Беларуси сыграет в группе А, которая будет проводить свои матчи в Олимпийском спортивном центре.

Соперниками команды Михаила Захарова станут сборные Словакии (21 мая, в 20.15 по минскому времени), Швеции (23 мая, 16.15), Чехии (24 мая, 20.15), Великобритании (26 мая, 20.15), Дании (28 мая, 20.15), Швейцарии (30 мая, 16.15) и России (1 июня, 20.15). Четыре лучшие команды из группы выйдут в четвертьфинал.

Группа В будет играть на «Арене Рига». Там выступят сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

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