Стал известен состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Латвии

Стал известен состав сборной Беларуси на ЧМ по хоккею в Латвии

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/ .Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал фамилии игроков, которые будут внесены в заявку на чемпионат мира в Риге, стартующий 21 мая. В ростере остается еще одна вакансия. Такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.