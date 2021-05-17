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12:30 (мск), источник: Vesti.kz

Первый соперник сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею объявил состав

Команды сыграют 22 мая.

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Сборная Латвии по хоккею объявила состав на домашний чемпионат мира в Риге, передает Шайба.kz. В список вошли 28 игроков — три вратаря, девять защитников и 16 нападающих.

Команда
Латвия

Вратари: Матисс Кивлениекс («Коламбус», НХЛ), Янис Калныньш («Йокерит», КХЛ), Иварс Пунненовс («Лангнау Тайгерс», Швейцария).

Защитники: Кристианс Рубинс («Торонто Марлис», АХЛ), Янис Якс («Бейкерсфилд», АХЛ), Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле, Гунарс Скворцовс (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Оскарс Цибульскис, Увис Балинскис (оба — «Литвинов», Чехия), Артурс Кулда («Нюрнберг», Германия), Ральфс Фрейбергс («Тршинец», Чехия).

Нападающие: Каспарс Даугавиньш («Витязь», КХЛ), Лаурис Дарзиньш, Микс Индрашис, Андрис Джериньш, Робертс Букартс, Рихардс Букартс, Мартиньш Дзиеркалс (все — «Динамо» Рига, КХЛ), Мартиньш Карсумс («Крефельд», Германия), Родриго Аболс («Эребру», Швеция), Роналдс Кениньш («Лозанна», Швейцария), Микелис Редлихс («Олимп», чемпионат Латвии), Марис Бичевскис («Млада-Болеслав», Чехия), Рихардс Маренис («Кируна», Швеция), Оскарс Батня («Англет», Франция), Ренарс Крастенбергс («Виллахер», Австрия), Гинтс Мейя («Блэк Уингз», Австрия).

Напомним, что Латвия является первым соперником сборной Казахстана по турниру. Обе команды выступают в группе В и встретятся 22 мая.

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