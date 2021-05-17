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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Великобритании по хоккею проведет ЧМ без главного тренера

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сборная Великобритании проведет чемпионат мира по хоккею в Латвии без главного тренера Пита Расселла, сообщается на сайте Федерации хоккея Великобритании.

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Расселл, недавно вернувшийся из Германии, где он тренирует «Фрайбург», останется в Великобритании вместе с семьей. Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

«Моя семья очень поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры, но девять месяцев — это долгое время вдали от жены и дочери. Я вернулся домой и, просто проводя время с дочерью, понял, что мне будет трудно сразу уехать снова. Вернуться через девять месяцев и уехать через два дня было бы бессердечно», — сказал Расселл.

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На чемпионате мира в Латвии сборной Великобритании будут руководить тренеры Адам Киф и Кори Нилсон. На турнире сборная Великобритании сыграет в одной группе с командами России, Словакии, Дании, Белоруссии, Швеции, Чехии и Швейцарии.

В первом своем матче на чемпионате мира сборная Великобритании 22 мая сыграет с командой России.

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