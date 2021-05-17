Сборная Великобритании по хоккею проведет ЧМ без главного тренера

Расселл, недавно вернувшийся из Германии, где он тренирует «Фрайбург», останется в Великобритании вместе с семьей. Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

«Моя семья очень поддерживала меня на протяжении всей моей карьеры, но девять месяцев — это долгое время вдали от жены и дочери. Я вернулся домой и, просто проводя время с дочерью, понял, что мне будет трудно сразу уехать снова. Вернуться через девять месяцев и уехать через два дня было бы бессердечно», — сказал Расселл.