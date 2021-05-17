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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В сборной Италии по хоккею выявили 15 случаев COVID-19 перед ЧМ в Риге

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В сборной Италии по хоккею выявлена вспышка коронавируса в преддверии чемпионата мира в Риге, сообщается на сайте Федерации ледовых видов спорта Италии (FISG).

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Источник: РИА "Новости"

Всего в команде зарегистрировано до 15 случаев COVID-19 среди игроков и членов тренерского штаба, в том числе заболел главный тренер команды Грег Айрленд.

Итальянская сборная отправится в Ригу в составе 23 хоккеистов (3 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих). Айрленд с командой не полетел и будет руководить сборной удаленно. Исполняющим обязанности главного тренера команды в Риге будет Джорджио Де Беттин, а также Фабио Армани.

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Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная Италии выступит на групповом этапе в группе B, где ее соперниками будут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Казахстана. Свой первый матч на турнире итальянцы должны провести 21 мая против сборной Германии.

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