В сборной Италии по хоккею выявили 15 случаев COVID-19 перед ЧМ в Риге

Всего в команде зарегистрировано до 15 случаев COVID-19 среди игроков и членов тренерского штаба, в том числе заболел главный тренер команды Грег Айрленд.
Итальянская сборная отправится в Ригу в составе 23 хоккеистов (3 вратаря, 7 защитников и 13 нападающих). Айрленд с командой не полетел и будет руководить сборной удаленно. Исполняющим обязанности главного тренера команды в Риге будет Джорджио Де Беттин, а также Фабио Армани.
Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная Италии выступит на групповом этапе в группе B, где ее соперниками будут команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии и Казахстана. Свой первый матч на турнире итальянцы должны провести 21 мая против сборной Германии.