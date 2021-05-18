Календарь игр сборной России по хоккею на чемпионате мира — 2021
Чемпионат мира по хоккею 2021 года начнётся 21 мая в Латвии.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года начнётся 21 мая в Латвии.
Чемпионат мира по хоккею 2021 года начнётся 21 мая в Латвии. Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии.
Расписание игр сборной России на групповом турнире:
21 мая, пятница, Россия — Чехия — 16:15*
22 мая, суббота, Великобритания — Россия — 16:15
24 мая, понедельник, Словакия— Россия— 16:15
26 мая, среда, Россия— Дания— 16:15
29 мая, суббота, Швейцария — Россия — 16:15
31 мая, понедельник, Россия— Швеция — 20:15
1 июня, вторник, Россия— Беларусь — 20:15.
* — начало матчей указано по московскому времени.
Четвертьфинальные матчи состоятся 3 июня (четверг), полуфинальные игры пройдут 5 июня (суббота), матч за третье место и финал состоятся 6 июня (воскресенье).