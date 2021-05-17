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18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник сборной Казахстана остался без тренера. 15 человек заболели коронавирусом перед ЧМ-2021 по хоккею

В сборной Италии по хоккею, с которой в группе В элитного дивизиона сыграет Казахстан, выявлена вспышка коронавируса в преддверии чемпионата мира 2021 года в Риге, сообщает Р-Спорт.

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Источник: fisg.it

Всего в команде зарегистрировано до 15 случаев COVID-19 среди игроков и членов тренерского штаба, в том числе заболел главный тренер Грег Айрленд.

Итальянская сборная отправится в Ригу в составе 23 хоккеистов (три вратаря, семь защитников и 13 нападающих). Айрленд не полетел и будет руководить сборной удаленно. Исполняющим обязанности главного тренера команды в Риге будет Джорджио Де Беттин, а также Фабио Армани.

Напомним, что ЧМ пройдет с 21 мая по 6 июня. Казахстанцы стартуют матчем с Латвией 22-го числа. В дальнейшем они сыграют с Финляндией (23 мая), США (25 мая), Германией (26 мая), Канадой (28 мая), Италией (29 мая) и Норвегией (31 мая). Для выхода в четвертьфинал нужно попасть в четверку сильнейших группы.

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