Соперник сборной Казахстана остался без тренера. 15 человек заболели коронавирусом перед ЧМ-2021 по хоккею

Всего в команде зарегистрировано до 15 случаев COVID-19 среди игроков и членов тренерского штаба, в том числе заболел главный тренер Грег Айрленд.

Итальянская сборная отправится в Ригу в составе 23 хоккеистов (три вратаря, семь защитников и 13 нападающих). Айрленд не полетел и будет руководить сборной удаленно. Исполняющим обязанности главного тренера команды в Риге будет Джорджио Де Беттин, а также Фабио Армани.