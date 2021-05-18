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11:07 (мск), источник: Sport24

Сборная России в полном составе вышла из карантина накануне ЧМ-2021

Сборная России по хоккею в полном составе вышла из карантина в Латвии накануне ЧМ-2021, сообщает твиттер национальной команды.

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Источник: Sport24

До первого матча против Чехии, который состоится 21 мая, сборная проведет три ледовые тренировки 18, 19 и 20 мая.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперниками сборной России на чемпионате мира будут белорусы, чехи, датчане, британцы, словаки, шведы и швейцарцы.

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