Сборная России в полном составе вышла из карантина накануне ЧМ-2021
Сборная России по хоккею в полном составе вышла из карантина в Латвии накануне ЧМ-2021, сообщает твиттер национальной команды.
Сборная России по хоккею в полном составе вышла из карантина в Латвии накануне ЧМ-2021, сообщает твиттер национальной команды.
До первого матча против Чехии, который состоится 21 мая, сборная проведет три ледовые тренировки 18, 19 и 20 мая.
Соперниками сборной России на чемпионате мира будут белорусы, чехи, датчане, британцы, словаки, шведы и швейцарцы.